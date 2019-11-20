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澄霖沉香連手直播主林揚竣　直播募集聖誕禮送愛偏鄉

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮長期於在地耕耘沉香復育的澄霖沉香味道森林館，關懷偏鄉學童支持「聖誕到偏鄉愛小孩」募集行動，率先拋磚引玉捐出市價逾60萬的產品義賣，20日上午邀請直播主永恆天詩董事長林揚竣於澄霖館內以現場直播號召，讓各界朋友與粉絲的愛心+1，透過平台傳送愛。

▲由澄霖沉香董事長陳品宏與永恆天詩董事長林揚竣將聯手義賣所得贈與社團法人台灣豐穗全人關懷協會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲直撥主永恆天詩董事長林揚竣於直播平台推廣此次募集活動還差距約600份，粉絲與觀眾愛心+1，共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

社團法人台灣豐穗全人關懷協會，已連續3年推動「聖誕到偏鄉愛小孩」送文具到偏鄉的公益行動， 澄霖沉香與永恆天詩常年關懷弱勢族群，獲知訊息希望能貢獻己力，20日上午透過直播義賣募集今年目標3千份愛暖包，藉著送愛的志工們傳遞到雲林、嘉義、高雄及台東各地給需要的孩子們。

▲由澄霖沉香董事長陳品宏與永恆天詩董事長林揚竣將聯手義賣所得贈與社團法人台灣豐穗全人關懷協會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由澄霖沉香董事長陳品宏與永恆天詩董事長林揚竣將聯手義賣所得贈與社團法人台灣豐穗全人關懷協會。（圖／記者蔡佩旻攝）

澄霖沉香董事長陳品宏指出，澄霖常年以無毒種植技術復育沉木及研發有機生技產品，就是期待創造一個更適合居住的友善環境給下一代，偏鄉的學習資源與環境保護一樣需要看重，將下一代的未來納進己責，台灣未來會更有希望。

永恆天詩董事長林揚竣表示，直播平台除了為粉絲朋友介紹各地優質產品外，更有責任推動各種關懷行動，太多地方的需要不是沒有人願意付出而是沒有管道，我們願意就由永恆天詩來提供最直接簡便的方式一起做愛心。

社團法人台灣豐穗全人關懷協會理事長翁皓梅說，送愛心到偏鄉已邁入第三年，從第一年的5百份到今年3千份愛暖包，送往台東、高雄、嘉義、雲林等，猶如聖誕老人帶著大家的愛去送禮物，與禮物一併送給孩子們的還有給孩子說故事的過程與陪伴，在這故事及禮物陪伴時光中有一句話激勵到孩子的人生，就是最棒的回饋。

翁皓梅提到，澄霖沉香味道森林館於雲林在地耕耘十八年，以沉香為主題的味道森林館，以植樹為行動，宣揚純淨無毒的沉香是”建康”為首要選擇，也是對環境友善的承諾。「2019第三屆聖誕到偏鄉愛小孩」目標三千份愛，歡迎有興趣的朋友可洽詢「社團法人台灣豐穗全人關懷協會」，一同加入送愛到偏鄉說故事及運送志工。

▲由澄霖沉香董事長陳品宏與永恆天詩董事長林揚竣將聯手義賣所得贈與社團法人台灣豐穗全人關懷協會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲直撥主永恆天詩董事長林揚竣於直撥平台推廣此次募集活動還差距約600份，邀約粉絲與觀眾共襄盛舉送愛心。（圖／記者蔡佩旻攝）

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