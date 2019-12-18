劣禽嫌巢而離　聰明人的嘴在心裡

時報出版授權文字，節錄自《情緒成本》，作者紀坪。

親朋好友的聚會，往往是聊工作、聊學業、聊婚姻，或聊聊是非的好場合。斜槓青年代表紀坪出版《情緒成本》（時報出版），就分享親身經歷，在一次親友的聚會中，一位二十歲出頭的年輕人，談到了他近期的離職心情，並大篇幅的控訴老闆、同事及公司的不是。「老闆太過小氣，薪水給的非常少。」「同事太難相處，總是在扯我後腿。」「公司太沒前景，看不到未來方向。」「良禽擇木而棲，所以我才會離職。」良禽要擇木而棲，似乎是不少人離職的好理由，因為這代表不是自己的問題，這位年輕人也毫不客氣地將自己離職的理由，完全歸咎於老東家、老同事，認為因為自己是良禽，所以才會離職。聽起來似乎有點道理？！但這位年輕人對於老東家的控訴戲碼，其實已經不是第一次上演了。他經常換工作，只要每次一換，都會忍不住在親友面前大肆的批評及抱怨。老實說在大家眼中，這位年輕人橫看豎看，也不像個人才，只是大家不說破罷了。試問不滿老東家，大肆抱怨後選擇離職，真的就叫做「良禽擇木而棲」嗎？

良禽擇木而棲、劣禽嫌巢而離

離職及流動本來就很正常，不少經營連鎖餐廳或是百貨櫃位的公司，因為配合門市的調動及調整，流動率更是高。如果仔細觀察，當中不乏人際關係佳、工作認真表現好、顧客及同事都稱讚的人才。然而人際關係差、工作散漫不負責、顧客及同事都搖頭的人力也是有的。這兩種人的差別，主要反應在工作能力，除了績效外，離職時的態度亦天差地別。被稱讚的人才離職時常說：「公司及同事都不錯，只是我另有其他規劃，大家還是會保持聯絡。」好的人才會決定離職或轉職，通常不是因為他們不能適應這份工作，而是他們有明確的職涯規劃，或是有足夠條件爭取到更好的工作待遇，因此離職時，不會有太多的負面語言，只會留下一個良好的離職印象。

被搖頭的工作者離職時常說：「公司、老闆及同事太爛了，所以老子不想幹了。」這一類人決定離職，通常不是因為他們能夠找到更好的工作，而是對於原先的工作產生了不適應，混不下去，並喜歡大肆抱怨公司及同事的不是，他們將離職的原因歸咎於他人，不是自己。「良禽擇木而棲，劣禽嫌巢而離」一樣是離職，是良禽還是劣禽，其實差別就在於離職時的態度，究竟留下的是正面的印象，還是負面的言語。良禽通常是衡量完自身條件及大環境後，作出最適選擇，並掌控自己可以的方向，多數是屬於「內控型思維」。劣禽是將自己的不順，歸咎於外在環境，認為自己的不順都是外在環境的錯，多數是屬於「外控思維」。

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傻瓜的心在嘴裡，聰明人的嘴在心裡

很多時候，情緒成本並不是他人帶來的，而是自己的心態及行為決定了情緒成本的多寡。面對不順遂，習慣以批評、抱怨來取代作為者，帶給自己及他人的情緒成本永遠高出一截，也註定不容易有太大的長進。無庸置疑的，爛公司、爛老闆、爛同事真的不少，有時候在心裡罵上兩句無可厚非，但是如果抱怨及批評已經決定要離開的公司，並不能為我們帶來什麼好處，還會為我們帶來往後的負面風評時，就不應該浪費太多的力氣在這種地方。

一個浪費大量時間及精神在批評老東家的人，在他人眼中，從來就不會像是個人才，更像是個不適任者。我們當然可以在心中想著，並對自己期許一定要當個擇木而棲的良禽，但最好別將這些言語掛在嘴巴上，因為在他人的眼中，將「良禽擇木而棲」掛在嘴巴上的人，看起來其實更像是「嫌巢而離的劣禽」。

班傑明．富蘭克林曾說：「傻瓜的心在嘴裡，聰明人的嘴在心裡。」如果要在職場上當個聰明人，就別當一個將傻話掛在嘴巴上的笨蛋。

▲斜槓青年代表紀坪。（圖／時報出版提供）