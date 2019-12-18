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IG跳陌生ID！查勤男「女友很少回我」開地毯式搜索　亂槍掃：問一下而已

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坐車滑手機,坐車,滑手機。（圖／記者嚴云岑攝）

▲查勤男似乎打算私訊女友的每個IG好友。（示意圖，非新聞當事人／記者嚴云岑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到這種訊息，真的讓人覺得恐怖又傻眼。一名男網友17日晚上貼文表示，最近IG突然有個不認識的帳號要追蹤他，對方傳來訊息說懷疑女友出軌，所以要來地毯式搜索，原PO忍不住貼出兩人對話，「啊所以是干我？」「恐怖男友，大家來看。」男子行為也讓網友直呼「好可怕，哪家的男友跑出來亂咬人啊？」

這位男網友在《Dcard》貼出他和查勤男的對話，只見對方先是打完招呼，看到原PO問「怎麼了嗎」，就表明來意「沒什麼事，就是我女朋友最近少回我，正在地毯式搜索而已。」這個回答讓原PO一頭霧水「啥？」「啊所以干我什麼事？」對方則說「沒有啊！問一下而已。」沒想到接下來的對話更是奇葩：

請繼續往下閱讀...

查勤男：有打擾到你是嗎？
原PO：沒啊！只是你女友沒回你，跟我這個路人甲有X小關係？
查勤男：ㄜ……你態度是在不好什麼？我又沒找你碴。
原PO：額……你什麼事都沒做，一個人加你，說他女友回他很慢，完全不干我的事，整個黑人問號啊！
查勤男：我要是知道是誰我會來問你就對了？我是不是就是不知道才每個都問，我問你有態度不好就對了？
原PO：她回你很慢不一定有小三，你這樣反而很像變態。
查勤男：我也沒這麼說。

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冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲查勤男認為女友太少回訊息。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

看到對話後，其他人紛紛看傻，「吃飽太閒……甲飽緊睏」、「這男的……很可怕」、「這人超有事的」、「沒禮貌又玻璃心」、「這男友感覺控制欲很強」、「這種問法最好查得到什麼啦！話說回來，他女朋友很可能就是因為他這種個性才不想回他訊息的吧」、「要是你認識這女生的話，偶爾關心她一下吧！這男的感覺是恐怖情人」、「這個人的女友，趕快放生這種恐怖情人吧 = = 不止恐怖……還很低能的那種。」

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關鍵字：

恐怖情人男友IG私訊Dcard

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