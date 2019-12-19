迷客夏「買6杯捐6元」數字有蹊蹺！　網笑爛：抓到囉小淘氣...內行解答

▲原po覺得總數怪怪的。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／綜合報導

雖然迷客夏之前曾捲入飲料之亂，不過仍有許多鐵粉支持。一名網友昨天買該店手搖飲後，發現包裝上寫著「單筆買6杯即為您捐出6元」，然而下一行的總額讓他不解，認為事有蹊蹺。一席話引起熱烈回響，不過也有網友認為，是匯率導致的問題。

網友在dcard發文提到，昨天去買迷客夏，在杯身上看到充滿正能量的公益活動，不過上面的數字又讓他覺得怪怪的，「每買6杯就捐6元，但是...2029萬9606才不是6的倍數，你是捐到那裡去了？」

請繼續往下閱讀...

▲迷客夏。（圖／翻攝自迷客夏官方微信）

看到原po突破盲點，網友們不禁笑回，「逮到你囉，小客夏」、「小淘氣」、「原來不只我有這個疑問，前幾天喝迷客夏，也默默拿手機出來算」、「商人最會唬爛，但他們願意捐款還是值得鼓勵，希望其他企業一起跟進」、「有人第一個反應是打開計算機，按÷6嗎」。

不過內行人則指出，是匯率問題，「跟匯率有關畢竟是捐回中國了」、「人民幣匯率」；另外，也有人笑虧，「滿6杯以上才捐，所以7杯捐7元，以此類推。我們不只6杯捐，以上都捐，真是有愛心。再不然就是誰誰誰加碼一起算就這樣了，我都想好了。」

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！