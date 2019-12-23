小英支持率「大贏10倍」　3086位大學生投票選總統...韓粉揭逆轉可能性！

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選倒數，有學生論壇12月發起網路投票調查，24小時內就獲得3086人響應，最終的結果比市面上多數民調還要懸殊，蔡英文以47.38%支持度勝出，狂贏韓國瑜的4.76%「近10倍」，不過仍有約4成的學生還沒決定手中神聖選票所屬。

學生論壇「Zuvio 校園」日前針對2020總統大選推出候選人民調，最終吸引3086位青年學子投下模擬票，「小英」（蔡英文）支持度高達47.38%，大勝「小韓」（韓國瑜）4.76%和「小宋」（宋楚瑜）3.53%。值得注意的是，尚未決定的比例也相當高，有38.50%的人仍在觀望，還有5.83%的人打算投給其他候選人。

分析投給小英的學生意見，包括「韓國魚下去」、「反正不能是韓國瑜」、「我深綠」。而還在觀望的學生，意見就紛紜許多，「誰都可以」、「除了韓國瑜」、「林北才19歲而已」、「科（柯）粉」、「不告訴你」。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

3086票中，有1331票為男性，蔡英文支持度45%、韓國瑜7.14%、宋楚瑜5.26%、還在觀望34.34%、其他8.26%。另2085票為女性，蔡英文支持度49.17%、韓國瑜2.96%、宋楚瑜2.22%、還在觀望41.65%、其他3.99%。兩相對照，女學生在這份調查中更挺小英當總統，不過觀望的比例也比男性更高。

儘管民調結果公布後差距不小，多數學生不相信這會是實際的投票趨勢，也確實有韓粉意志堅定，「非韓不投」、「一起投韓國瑜，大家揪團下去，不給臺灣人一次教訓是學不乖的」、「看來只能含淚投韓了」、「只是為了反對韓粉的人不一定會去投給蔡英文......但是韓粉一定會去投票。」