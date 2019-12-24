家裡爽壞壞小王...還被小孩打斷！人妻被抓包羞喊「他沒割包皮」：比較細長

▲阿溫與小紅發展出婚外情。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／高雄報導

男子「阿溫」（化名）和「小紅」（化名）是同事關係，而他卻在明知道對方已婚的情況下，仍與是在小紅的家中發生性行為，兩人壞壞到一半，還因為小孩跑來找她而一度中斷，兩人誇張的行徑，讓小紅的老公感到相當痛苦，因此憤而向法院提起告訴。對此，高雄地院審理後，判阿溫應賠償小紅的老公35萬元。

判決指出，阿溫與小紅是同事，兩人卻從單純的同事情，發展成婚外情，不僅在小紅的家中發生性行為，甚至事發當時，小紅的孩子也在家中，兩人的性行為還一度因為小孩來敲門而中斷。直到小孩睡著後，兩人才又轉移陣地到別的房間，想要繼續嘗試壞壞。

小紅的老公回家後發現，老婆上半身有穿衣服，但下半身赤裸，與平時睡覺的方式有異，質問之下才發現姦情，而小紅也坦承與阿溫發生性行為，並且還聲稱阿溫的龜頭比較小而細長、陰毛也比較直，也沒有割包皮。對此，阿溫則堅稱，自己與小紅只是單純的同事，並沒有發生性行為。不過，法官勘驗小紅的證詞、兩人的對話紀錄後認為，阿溫的行徑確實已經侵害小紅老公的配偶權，因此判他應賠償對方35萬元。

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