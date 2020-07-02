狠女開車撞外遇男「把人釘死在牆上」　她目睹命案嚇壞：地板都在震動

▲警方到場發現，男子竟然被「釘」在停車場牆上。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名女子因為發現男友有小三，一氣之下竟然開車衝撞對方洩恨，對方被狠狠「釘在磚牆上」最後不幸死亡，凶殘手法讓公寓住戶表示，當時聽到一聲巨響後，感覺整個停車場都在震動。女子因為涉嫌謀殺罪目前已被逮捕。

44歲女子穆薩(Jackline Musa)被控，27日晚間8時30分在雪梨郊區溫特沃斯角(Wentworth Point)一棟公寓大樓的停車場中，開車撞向31歲男友塔吉普爾(Payman Thagipur)。警方接到報案前往現場驚嚇發現，塔吉普爾受到車子撞擊，居然整個人被「釘」在牆壁上奄奄一息，員警緊急給予治療後送到附近醫院，不久後仍然身亡。

大樓住戶表示，事發當時整個停車場都能感覺到劇烈震動，「看到男子在角落，努力試著呼吸」。另一名目擊者則表示，他看到穆薩開車撞塔吉普爾後，還下車走到對方身旁觀看，彷彿在「欣賞」自己的作品一樣，「男子身體嚴重受傷，現場到處都是血，當時覺得自己也快失去理智」，便趕緊通報警方。

手腕受傷的穆薩當場被捕，前往醫院療傷後被控謀殺罪，警方調查發現，她因為目睹塔吉普爾另結新歡，2人發生爭吵後便開車撞人，全案目前仍在進行審理。

Sydney woman charged with murder after allegedly hitting man with car https://t.co/aBh0QYTo4w — ABC Sydney (@abcsydney) June 28, 2020

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