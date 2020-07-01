老婆坐月子…屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」　他自爆鹹濕餵食

▲屏東砲兵趁老婆坐月子時外遇女兵，正宮發現後怒告求償50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／屏東報導

一名在國軍防空砲兵訓練中心服役的人夫，戀上同為職業軍人小君（化名），2人在正宮坐月子期間大搞婚外情，LINE中不乏鹹濕對話，包括「妳昨天也有餵我喝奶啊」、「太久沒做愛都會忍不住」、「用你的口水跟你的精子(止癢)」等，讓正宮一怒之下告上法院，向小君求償50萬元。日前法院判決出爐！

正宮主張，2018年10月起發現丈夫行為有異，2019年3月間她在丈夫手機內驚見不少與小君的露骨、性暗示對話頓時崩潰，表示自己與丈夫生了2個小孩，因為小君的介入，婚姻產生裂痕，而且2人發生婚外情的期間，正是她生產、坐月子期間，她邊照顧新生兒，邊承受老公的外遇，讓她痛苦萬分，決定向小君求償50萬元精神撫慰金。

小君辯稱，是人夫對她展開猛烈追求，自稱已經離婚、是單身狀態，她因為年紀太輕，且人夫看起來非常有誠意，才會越走越近，但2人並沒有交往，也沒有發生親密行為，挨告後人夫才向她坦承還沒離婚，「我才是真正的受害人」，另外，正宮也拿不出她與人夫出遊、摟抱、親吻或2人衣衫不整的照片佐證，希望法院能將訴訟駁回。

但屏東地方法院勘驗各項事證發現，人夫曾因與小君在營外獨處時牽手、親吻，違反男女相處分際，被國軍發布懲罰令，且2人對話曖昧，內容包括，「妳昨天也有餵我喝奶啊」、「又開始被詢問草莓了啦」、「就射出來」、「早洩了」、「下面癢的關係」、「噴防蚊液」、「防蚊液是防蚊，不是止癢」、「那用小護士」、「用你的口水，跟你的精子」，且透過對話可知，小君知道人夫有家室後，還與人夫搞曖昧，判小君要賠償正宮6萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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