竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

▲竹科一名彭姓人妻與小王發生婚外情，竟反咬自己遭權勢逼迫。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名彭姓女助理工程師與同公司的黃姓工程師發生婚外情，東窗事發後，因擔心婚姻不保，竟誣告黃男對她性侵，黃男因依妨害家庭等罪4罪，遭新竹地院判刑8個月，得易科罰金24萬元，黃女則犯誣告罪判刑3個月；黃男再對彭女誣告部分提民事賠償，法官判應賠12萬元。

彭女的丈夫在妻子手機內發現她與黃姓工程師曖昧對話而質問她，彭女坦承與黃男發生性關係，但卻謊稱是黃男多次約她上汽車旅館，若不從，就會在工作上百般刁難，為了證明自己是被逼的，彭女甚至控告黃男利用權勢性交罪。

黃男坦承僅與彭女在婚前相約汽車旅館炒飯，但否認利用權勢對她性侵。

彭女當庭哽咽說，她不想失去這段婚姻，跟對方也沒有仇怨，更沒有要求金錢賠償，彭女說，2017年1月間兩人相約到汽車旅館、2月間2人原本計劃2日旅行，後因擔心遇見熟人，才將地點改到汽車旅館，會記得這些日期，是因為遇到生理期，黃男會用手機APP幫她紀錄大姨媽來的日期，每次月經來，都會主動找她，說這樣可以免用保險套。

法官調查發現，彭女曾網購情趣用品，再由黃男出面取貨，且根據2人出勤記錄表和在旅館投宿及休息等證據，認2人婚外情部分證詞可採。而黃男雖曾嘗試和解，但因賠償金額無法達成共識而失敗，法官審酌黃男素行良好，因此依4次相姦罪每罪判3個月，合併執行8個月，得易科罰金24萬元。而彭女也終向法官坦承誣告。

黃男說，彭女因擔心婚外情曝光而誣告，對他名譽權侵害至鉅，使他歷經多次警偵訊程序，耗損勞力時間費用，更遭受旁人異樣眼光，身心承受巨大壓力而受有精神上痛苦，要求彭女應負損害賠償之責。

他說，彭女捏造自己用裸照威脅發生性關係，他甚至在派出所被彭夫毆打，對方還鬧到公司，自己因此被要求留職停薪，損失46天薪資，且同仁也對他誤解，讓他精神壓力很大，要求彭女應賠50萬精神撫慰金。

彭女坦承誣告，但表示留職停薪是黃男主動申請，並非公司強迫，求償50萬過高。她辯稱從誣告到坦承只相隔7天，並未使他歷經多次偵訊程序，且因黃男沒說實話，才會上訴又遭到高院駁回，並非她造成損失。而通姦案結束後，彭夫也未對他求償，自己因此差點失去婚姻，也已服完3個月勞動服務，加上她目前無工作收入，無力賠償。

法官認，名譽是個人於社會對人的品德、信譽的評價，彭女的誣告行為，導致黃男被誤解涉性侵案件，被檢警偵訊2次，造成原告聲譽權受貶損，已侵害原告名譽權，造成黃男精神痛苦，原告請求賠償主張有理。審酌雙方社經地位及損害程度，判彭女應賠12萬元。

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