人妻偷使壞...「抓腰衝刺」羞片全錄下！他爽到狂噴Dirty Talk：妳一直吸我

▲花花表示，阿武一直聲稱自己已經離婚。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台北報導

一名已婚男子「阿武」（化名）在臉書上結識了一名已婚女子「花花」（化名），而兩人從簡單的友誼，發展出床上的情誼，之後還到摩鐵激情壞壞，而事情被阿武的老婆發現後氣得提告，但花花表示，自己根本不知道阿武沒有離婚，而法官勘驗兩人對話紀錄後認為，阿武確實在言談之間有諸多隱匿，認為花花確實不知情因此判她無罪。

花花表示，是阿武主動在臉書聯絡自己，並聲稱說要和自己學習，而聊天過程中，阿武還提到自己已經離婚了，甚至在言談中多次辱罵前妻，因此她根本不知道對方是有配偶的人，而自己跟他也沒有男女交往的關係。

阿武證稱，確實有與花花發生性關係，而法官勘驗影片發現，兩人在影片中不僅肉體親密交流、性行為，還有諸多言詞，「好深喔」、「快死了」、「不行了啦」、「是不是軟掉」、「我覺得這…你妹妹一直吸我」，因此認定兩人確實有發生性行為。此外，兩人也曾多次傳一些曖昧簡訊，「我很多時候的確不方便，譬如晚上我先生在時」、「不像你那麼自由」。

對此，阿武的老婆知道兩人的關係後，氣得對花花提起告訴，不過，法官又勘驗兩人的對話發現，阿武在在與花花的言談之間，確實有非常多的欺瞞與隱匿，因此難以認定他有沒有坦白告訴花花，自身的夫妻關係、婚姻、感情狀態等家庭生活狀況。對此，一審法官認為，沒有證據證明花花在與阿武發生性行為時，知道對方是有配偶之人，因此判她無罪，而案件上訴二審後，二審法官認為，一審判決並無不妥，因此維持原判。

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