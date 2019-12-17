狂傳鹹濕訊息「演練姿勢」！人妻嬌喊：想要從後面來～　他隔天車上壞壞實戰

▲阿傑與阿桃在車上發生性行為。（圖／達志示意圖／無關本案）

記者林昱萱／彰化報導

一名男子「阿傑」（化名）分明知道女子「阿桃」（化名）是人妻，卻仍是和對方在車上發生性關係，兩人甚至還有傳訊息討論姿勢、是否高潮等話題，誇張的行徑讓阿桃的丈夫怒炸，氣得一狀告上法院。對此，法官依法判阿傑5月徒刑。

判決指出，阿傑明明知道阿桃已婚，兩人卻以爬山作為幌子，在車內發生性關係，而兩人事前還在LINE裡猛傳鹹濕訊息，「我們明天應該做得到，怕妳晚上做了，明天就不想了...我也希望妳跟我做真的有高潮」、「在床上做我每一次都有高潮 」、「我想要你讓我從後面高潮」、「找不到那個點？你太離譜了、什麼姿勢不對就不行？我從後面又很快就射出來了，怎麼辦？」、「唯一的辦法就是用手幫妳，用到妳快高潮我再進入，我們一起高潮」。

不過，阿傑否認與對方發生性行為，辯稱這些對話都只是網路性愛聊天，但法官勘驗阿桃的證詞、聊天對話後認為，阿傑所說的都是推託之詞，不可採信，因此依犯相姦罪判他5月徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

人妻偷使壞...「抓腰衝刺」羞片全錄下！他爽到狂噴Dirty Talk：妳一直吸我

1個月激戰人妻5次！綠帽夫抓包怒炸 他「想繼續愛」猛傳鹹濕簡訊：waiting～

老闆問3次她答5次：蛋要熟！回家一看「炸出嫩黃汁液」心涼 網秒分兩派戰翻