老闆問3次她答5次：蛋要熟！回家一看「炸出嫩黃汁液」心涼　網秒分兩派戰翻

▲原PO說了5次蛋要熟，但結果還是讓她傻眼。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者林昱萱／綜合報導

這是真的有點太誇張啦！荷包蛋到底熟比較好吃，還是半熟比較好吃，一直是網友們爭論不休的議題，兩派之間各有各的擁護者。不過，就有一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文提到，她跟老闆說了5次蛋要熟，結果外帶拿回家一看，蛋還是沒有熟啦。

原PO表示，「老闆！！！！你給我出來我保證不打你！問了我3次蛋黃要熟嗎？我說了5次蛋黃要熟！要熟！要啦！」從原PO貼出的照片可見，這顆荷包蛋不僅沒有熟，蛋液還已經瘋狂地流出大半，對一個不喜歡半熟蛋味道的人來說，這真心無法接受啊！

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原PO看著整盒飯+嫩黃蛋液，只能無奈感嘆，「結果現在這樣！老闆你要不要解釋一下？已經不是第一次了，我整盒沒辦法吃了」對此，不少網友看到後紛紛留言表示，「有些人不能吃沒有熟的蛋啊....都說要熟了就弄熟不難吧？」、「其實我也不愛不熟的蛋黃」、「這才是極品蛋...全熟真的是浪費食材」。

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