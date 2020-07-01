人妻「掀神秘地帶」視訊撩「哥哥」…嬌喊：這次流很多！夫目擊現場氣炸

▲人妻外遇小王，兩人對外互稱「兄妹」，企圖想掩蓋偷情之實。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名黃姓人妻於2018年間認識一名已婚郭姓男子，對方原把他當作妹妹看待，不過兩人卻偷偷展開婚外情。黃女除了時常利用丈夫白天上班時間與郭男約會，與郭男視訊時甚至直接將內褲掀給對方看，事後，黃夫相當崩潰，蒐證後決定向兩人連帶求償100萬元。

判決指出，黃夫本身為機械維修主任，婚後與妻子育有兩名子女，還協助妻子開設女性內衣用品店，但原本幸福生活卻在2018年間變調。黃夫指控，郭男起初會邀約夫妻倆一起喝酒，被他不斷拒絕後，郭男進而只約妻子出門，要他「去忙沒關係」，他明確向郭男表示不要越界，而郭男僅回，「把黃妻當妹妹照顧，自己也有老婆，是你（黃夫）想太多」。

孰料，同年的10月31日時，黃夫臨時回家，卻撞見妻子與郭男視訊，大談「這次月經來流很多血，翻給你看你會嚇到」，而妻子講完下秒立刻掀開內褲給郭男觀看，他立馬衝上前爭論，在這之後，妻子就不怎麼理他；另外，黃夫蒐集妻子店內的監視器畫面，聽到兩人互稱「老公、老婆」，對話中出現「郭男要求黃妻拍內褲照片給自己」、「想摸黃妻內褲」、「郭男問黃妻摸他的生殖器是否會不好意思」、「黃妻表示哪會不好意思」，內容相當鹹濕，還得知兩人密謀想製造故事欺騙他、岳母、郭妻三人，想讓他們相信無外遇一事。

▲人妻視訊聊天聲音當丈夫逮到。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

對此，黃女未出庭，而郭男則否認一切指控，他表示自己個性海派，喜歡開黃腔、愛言語逗弄，黃夫提出的監視器畫面及LINE照片，無法證明兩人有任何越界，他們只是開玩笑，卻讓黃夫誤以為有所曖昧之情，無法認同這點，即便他真的有破壞黃夫婚姻，認為100萬元賠償金過高。

法官勘驗上述說詞、相關證據，認為黃女談及經血、內褲等私密事宜，並非會出現一般兄妹或朋友間言行舉止，認定兩人往來過於親密，已超越普通朋友關係，嚴重破壞黃夫美好婚姻關係，最終彰化地院審酌後，判黃女、郭男兩人連帶20萬元為適當，全案可上訴。



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