女醫戀上教練5年生2娃　醫生夫「慢20天」告不成綠到發光

記者黃翊婷／台北報導

曾姓醫生去年意外發現同樣是醫生的江姓妻子外遇，且已經與程姓教練交往長達5年多，出於好奇將一對兒女的DNA送驗，沒想到兩個孩子竟然都不是他的，一氣之下對小王提告。然而，通姦罪已在2020年5月29日除罪化，曾男就算想告也告不成，日前台北地院法官也諭知全案免訴。

▲江女與程男交往5年多，曾在摩鐵發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

曾男在判決書中提到，程男明知妻子是已婚婦女，兩人仍從2013年12月起開始搞曖昧，甚至一直交往至2019年3月間，先後在台北市多處旅館發生性關係，直到2019年4月間他發現程男帶著自家一對兒女外出旅遊，這才起了疑心。

更讓曾男傻眼的是，2019年7月間他採集兩名孩子的DNA送交婦產科進行親緣鑑定，沒想到兩人竟然都不是他的親生子女，也算間接證實妻子外遇的事實。

▲曾男沒想到兩個孩子都與他沒有血緣關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

受不了被戴綠帽的打擊，曾男一氣之下決定提告，台北地檢署檢察官也依相姦罪嫌起訴程男。然而，全案6月17日進入法院審理階段，台北地院法官表示，雖然檢方依刑法第239條後段之相姦罪起訴程男，但該法條經司法院釋字第791號解釋文宣告失效，也就是通姦除罪化，最後只能依刑事訴訟法第302條第4款規定，諭知整起案件免訴。

刑事方面因為慢20日告不成，曾男改提告民事訴訟，一口氣求償140萬1922元；另外，程男的黃姓妻子也對江女提告求償200萬元。兩起訴訟目前仍在審理當中。