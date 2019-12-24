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找嘸「授權書」…黃琪出庭喊：我怕了！批刑事局破壞他手機　要求鑑定還原

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記者孫于珊／台北報導

從15歲開始行騙天下的詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁而獲得「騙扁小子」稱號的他，被控冒名租用奧迪A8，犯偽造文書、詐欺得利等罪。24日再次出庭時，他將找不到「授權書」檔案一事怪罪刑事局，同時要求勘驗手機進行還原，不過他也「害怕」最後鑑定結果。

▲▼「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）布蓋全身出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃琪出庭批刑事局鑑定時破壞他手機，要求勘驗還原找「授權書」PDF檔案。（圖／記者孫于珊攝）

黃琪身穿黑色短袖上衣、灰長棉褲，赤腳坐在輪椅上，以經典造型「布蓋全身」與律師一同出庭。由於黃琪11月26日出庭舉證時強調在被扣押的手機裡有名為「授權書」的PDF檔案能證明他清白，但翻遍手機卻找不到，因此今天開庭決定申請調查手機，以求還原檔案，並鑑定是否有偽造、合成等事宜。

黃琪辯稱，當初手機被扣押後，「刑事局」一拿去鑑定，裏頭檔案即遭破壞，需要30年的時間才能再打開，還說他有看到手機背面有貼數位鑑定條碼，能證明就是刑事局動的手腳。

▲▼「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）布蓋全身出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲歷經約40分鐘開庭，結束後黃琪布蓋全身由律師推輪椅離開。（圖／記者孫于珊攝，下同）

法官細問想復原的檔名為何？黃琪回答不出來，無辜看著法官說「我害怕！」他表示他只記得是PDF檔，加上「檔案回復後，不一定是原本檔名」，怕若檔名不是他所述，又說是在說謊；同時請求手機復原期間從2016年7月15日（周男簽訂授權書之日）迄今，並再次說道「我怕了！我怕了！若檔案是我自己刪除我活該」等語。

不過檢察官認為，鑑定手機最多只能還原「刪除」的檔案，而非「滅失」檔案，黃琪可全程支配手機，當中可能被他重置等滅失，加上黃琪沒辦法拿出任何紙本或客觀歷程的證據，事證已明確，因此手機無調查必要。

法官也諭知，若今日未表示意見，庭後再請求調查的話，即認無調查必要！

▲▼「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）布蓋全身出庭。（圖／記者孫于珊攝）

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