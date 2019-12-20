手機電量剩5%急瘋！她搭高鐵找充電站　敲門卻見「超自私一幕」怒了

▲手機剩5%，她找充電看見「台人可怕私心」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

現在許多公共交通設施如捷運、高鐵和公車等，為了方便乘客或增加乘客良好搭乘體驗，可能都會在車廂設有充電設備。但有一名網友就在臉書「爆怨公社」表示，自己搭乘高鐵石手機快沒電，因此急忙要找高鐵的充電站，結果卻讓她看見超自私的畫面。文章分享後也引起許多網友分享類似的經歷。

照片中可以看見，高鐵列車上的充電站被一名少年佔據，對方坐在地上一邊充電一邊爽打遊戲，讓原PO只能在外面乾瞪眼。原PO表示，自己手機已經剩5%，因為是用手機買票要掃碼，怕沒有電不能出高鐵站，結果卻碰上這種情況，而且「敲門還沒有回應」讓她非常無奈，「自己不是第一次遇到這種臭弟弟」、「真的很想問他吃飽了沒。」

請繼續往下閱讀...

▲網友也分享自己碰過的類似情況。（高鐵示意圖／記者劉維榛攝）

文章分享後，立刻引發網友熱議，有人說「每次搭車都有這種人啊」、「在台灣正常啊」、「這種自私屁孩到處都是，別為這種智能不足生氣」，也有人表示感同身受，「我也曾經手機剩不到5%，但充電區一堆人佔」、「我也遇過類似情況，之後出門都自己帶隨充了」、「我就怕遇到這種人，所以出門習慣帶2個行動電源。」