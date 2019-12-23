逼韓星宋讚養拍性愛片　台經紀人涉一人分飾多角詐騙...裁准10萬交保

▲韓國藝人宋讚養來台發展突消失！控訴遭經紀人李湘瑋強拍裸照與性愛片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

記者孫于珊／台北報導

擁有帥氣臉龐、壯碩身材的韓籍藝人宋讚養，於2017年間來台發展演藝事業，不料卻遇到恐怖經紀人李湘瑋！他指控遭李逼拍性愛片，還要「指定姿勢和叫聲」，李甚至一人分飾多角將他積蓄詐光。北檢調查後依詐欺、恐嚇等罪將李起訴，並申請羈押獲准。台北地院18日裁准李湘瑋10萬元交保，並限制住居、出境、出海。

▲李湘瑋涉騙韓星宋讚養拍裸照！被依詐欺、恐嚇等罪起訴後，當庭遭聲押。（圖／資料照／記者劉昌松翻攝）

北院8月22日開庭時，李湘瑋當庭承認詐欺取財、意圖散布猥褻物2罪，但10月4日再度開庭時卻翻供，辯稱「幫談分手」才拍鹹濕性愛片，還反咬宋讚養「自創虛擬帳號」對他不實指控；12月初再次開庭，仍繼續辯稱「懷疑宋讚養提供的對話截圖真實性，『媽咪』、『楊雅琇』等帳號皆是宋為自抬身價，營造與經紀高層熟識假象所自行創立的」等語，但猛遭法官打臉。

法官不解「李湘瑋在電話中為何要討論不存在的人物？」李竟回答「演的。」對於李的身家背景也把宋騙得團團轉，明明只是個翻譯社員工，負責文書處理，月薪23K，卻說自己有擔任董事長的父親，還傳開遊艇的照片及8800萬遊艇簽訂單給宋看，而李的解釋是，「因當時與宋還不熟，不想讓他知道自己的事情。」種種的發言令法官直言，「你越講越誇張！」檢察官也聽不下去，「說了一個謊就要用更多謊去圓，希望法官從重量刑！」

▲李湘瑋於審理中否認犯行，辯稱宋讚養「自創虛擬帳號」對他不實指控。合議庭18日以10萬元交保。（圖／周刊王，下同）

李湘瑋因詐欺等案件遭起訴，7月26日經法院訊問後，認其犯罪嫌疑重大，並有事實足認其有再犯可能，因此羈押3月，之後又再裁定自10月26日起延長羈押2月在案。

合議庭認為，李湘瑋雖於審理中全部否認犯行，且證人的陳述內容及現有相關事證，足認其涉犯刑法意圖散布而持有猥褻之影像罪、恐嚇危害安全罪、詐欺取財罪、詐欺得利罪、恐嚇得利罪的罪嫌重大，仍有羈押必要，但考量全案已言詞辯論終結，以及李湘瑋所涉刑責、本案法益侵害大小、惡性程度、反覆實施的可能性高低、家庭經濟狀況、資力及比例原則等因素，因此18日裁准以10萬元交保，並限制住居、出境、出海；全案將訂於27日宣判。

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