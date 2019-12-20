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蘋果超會賺！Q3手機獲利占市場總額六成　擊敗三星、華為

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▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果今年Q3獲利居冠，市佔率則是第三名。（圖／記者洪聖壹攝）

記者陳心怡／外電報導

蘋果手機Q3獲利穩坐龍頭！根據市調研究機構 Counterpoint Research 最新報告指出，今年Q3全球智慧型手機市場總獲利達120億美元，比去年同期下降 11％，主因是人們換機週期延長所導致。

儘管蘋果市佔率目前來到第三名，落後給第一、二名的三星與華為，但蘋果的獲利占第三季手機市場總獲利的66，營收方面則是占市場手機總收入的32％，穩居全球手機市場王座，成為全球最賺錢的手機品牌。

▲蘋果最會賺，全球Q3手機Apple獲利6成稱王。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

▲蘋果榮登全球Q3手機獲利王，圖點開放大。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

蘋果之所以強大，主要關鍵在於在美國、歐洲和日本等市場上，有忠實高級果迷支持外，再加上新推出的服務策略，讓蘋果整體生態系統更強健，保證能夠在未來幾年中獲利穩定增長。

稱霸全球手機市佔龍頭三星，今年Q3的手機獲利表現卻以17%排名第二，主要來受惠於Galaxy A系列產品組合增加與高階旗艦Galaxy Note 10系列產品的積極啟動。

在中國大陸品牌廠方面，Counterpoint Research 表示，5G升級和迅速發展可為OEM廠帶來營收成長。例如在華為、OPPO、Vivo和小米策略上積極推動5G相關產品，利用此機會提升單價。但儘管營收增長，物料成本（BoM）也將跟著上升，因此獲利恐怕不會像想像得好。

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