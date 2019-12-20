批名醫許達夫癌症自然療法「害一堆人」　北榮醫吳元宏「善意」言論獲勝訴

▲台北榮總名醫吳元宏被醫師許達夫告誹謗。（圖／翻攝自臉書）

記者孫于珊／台北報導

台北榮民總醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏，2017年在臉書痛批神經外科醫師許達夫推行的「自然療法」害人不淺，遭許怒提告誹謗，要吳和榮總必須連帶賠償1元外，還要在4大報刊登道歉聲明。台北地院認為吳是「善意」評論，因此判免賠，全案可上訴。

當時吳醫師在臉書PO出一張直腸癌患「腫瘤衝出肛門」的驚悚照片，指稱病患因聽信許達夫醫師不要開刀，建議做氣功、買天仙液、喝電解水等就好，但病患花了上百萬元進行這類「自然療法」，不僅延誤病情，腫瘤還不幸復發！

之後也陸續PO文說，「這傢伙（指許達夫）繼續執業，只會危害病人」、「所有買過水機的人都可以告他詐欺求償」，也酸許醫師「電解水機的生意做很大，總利潤數十億」，吳甚至還說：「我們行醫的樂趣，在於救人，但我們努力救一個，光他（許達夫）一個人就害死一堆。」

台中市醫師懲戒委員會當時也介入調查，認為許達夫確實偏離正規醫療救治方式，並恐導致延誤病患就醫時程等，處許達夫停業2個月及接受20小時再教育處分。

▲吳元宏踢爆直腸癌病患用了許達夫的自然療法後，腫瘤大到「衝出肛門20公分」慘喪命。（圖／病患家屬提供）

然而許達夫仍認為吳醫師是造謠，用偏激不堪的言詞毀其清譽，讓他受有極大財產上及精神上的損失，因此面對不實指控他要堅持提告妨害名譽並求償，同時也要求對方登報道歉！

吳醫師辯稱，他是查詢完許達夫的診所官網、臉書貼文、出版書籍等資訊後，才陸續PO病患經歷，及針對許達夫勸癌症病人不要西醫手術、化療，建議另類療法，並推銷、中介病患買不具療效的產品，還從中收取轉介金等不正當行為遭醫懲會處罰等情況加以評論，目的在善意警惕癌症病患，並無惡意虛構事實。

法官認為，吳醫師的「意見表達」基於他的職業倫理道德及醫療專業，縱使用字遣詞略為強烈或令人不快，但目的在喚醒大眾重視癌症正確治療觀念，攸關國民健康，屬公眾利益可受公評，因此法官認定吳醫師言論屬善意，刑事判無罪，民事判免賠。

吳元宏擁台大醫學、資工、物理3學士學歷，又同時有台、美雙醫師執照，現為台北榮總放射腫瘤科主治醫師、陽明大學醫學系講師，他2017年公開質疑許達夫的「自然療法」時，還發出600字「不自殺聲明」，希望若自己不幸「被消失」，網友能替他討回公道。

而許達夫出身醫師世家，父親許強早年擔任台大內科主任，是目前許多醫界大老的老師；但許達夫罹患直腸癌後，不走西醫治療、拒絕開刀，並開始研究「自然療法」，還出了《感謝老天，我活下來了！》、《感謝老天，我得了癌症》等著作推廣，在醫界引起不少反彈。

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