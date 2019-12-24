四叉貓曝「罷韓遮羞布」底下沒人原因　感嘆韓國瑜依然不懂高雄

▲2020大選，罷韓大遊行的布條，被韓國瑜稱為是「遮羞布」。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林彥臣／綜合報導

1221高雄挺韓、罷韓遊行過程和平落幕，但是雙方的「人數之爭」卻不斷延燒，國民黨總統候選人韓國瑜甚至在臉書上用「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，來形容罷韓遊行群眾舉的巨型布條。對此幾乎每一場韓國瑜造勢PTT名人、椅子精算師「四叉貓」劉宇在臉書上，揭開巨型布條下沒有人的原因。

四叉貓發文開頭就指出，「我想韓國瑜市長應該不太熟悉高雄吧」。他說，高雄當地人都知道，圖中麥當勞位在高雄文化中心對面，這張他所謂的『遮羞布』照片根本就在起點還沒出發。

四叉貓說，明明有那麼多張照片可以拿來嘲笑/影射罷韓遊行．但為什麼他偏偏選了一張遊行還沒出發，人潮尚在集結中的照片呢？

▲PTT名人四叉貓指出「遮羞布」下為什麼沒有人的原因。（圖／翻攝自劉宇臉書）



四叉貓再度感嘆，「因為，過了一年，韓國瑜依然搞不懂高雄」。

網友在四叉貓臉書上表示，「他根本不知道這裡是哪裡啊，麥當勞到處都有」、「貓貓偵探出動」、「這是約見面的好地點」、「觀察入微，厲害」。

四叉貓幾乎每一場韓國瑜造勢場合，到會到場觀察現場擺放的椅子，來估算到場的韓粉人數，他計算1221挺韓遊行的椅子數量大約7000張，估計參與人數大概4萬人左右。

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