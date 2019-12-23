環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗，欣賞沿線風光，並由有「台鐵小林志玲」之稱的池佳真擔任列車長，及甜美服務人員，意外成為「嬌」點。

▲▼服務人員長相甜美。

台鐵原先改裝的「環島觀光列車」，被批評為俗氣，投入1.1億重新設計後，改走「質感路線」，車廂外觀採用橘黑輝映設計，燈光色溫較以往溫和，讓旅客有「在家」的溫馨感覺。

▲▼車廂寬敞、典雅。

台鐵人員說，「環島之星觀光列車」座椅寬大舒適，8節車廂中設有提供簡易餐飲服務的吧檯車，設有卡拉OK歡唱服務的客廳車，及桌子、沙發面向窗外的吧台區，旅客在搭火車的同時還能K歌、開Party，並享用美食，還可欣賞沿途窗外美景。列車外觀則採用黑色，兼具神秘感，搭配上莒光號經典橘色，象徵保有車輛歷史，被鐵道迷大為稱讚。

▲▼車廂外景致、高雅車廂。

行政院長蘇貞昌23日下午出席「南迴鐵路潮州至枋寮段電氣化工程通車啟用典禮」，偕同交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等人，從枋寮搭乘「環島之星觀光列車」到潮州，體驗改造後的車廂空間，並欣賞南迴鐵路電氣化「潮枋段」沿線的風光。

這輛列車並由「台鐵小林志玲」之稱的池佳真擔任列車長，她甜美的外形，輕柔聲音，立刻成為全場矚目「嬌」點，由於她親切甜美形象，為台鐵再加分。

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