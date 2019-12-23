　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗，欣賞沿線風光，並由有「台鐵小林志玲」之稱的池佳真擔任列車長，及甜美服務人員，意外成為「嬌」點。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼服務人員長相甜美。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

台鐵原先改裝的「環島觀光列車」，被批評為俗氣，投入1.1億重新設計後，改走「質感路線」，車廂外觀採用橘黑輝映設計，燈光色溫較以往溫和，讓旅客有「在家」的溫馨感覺。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼車廂寬敞、典雅。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

台鐵人員說，「環島之星觀光列車」座椅寬大舒適，8節車廂中設有提供簡易餐飲服務的吧檯車，設有卡拉OK歡唱服務的客廳車，及桌子、沙發面向窗外的吧台區，旅客在搭火車的同時還能K歌、開Party，並享用美食，還可欣賞沿途窗外美景。列車外觀則採用黑色，兼具神秘感，搭配上莒光號經典橘色，象徵保有車輛歷史，被鐵道迷大為稱讚。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼車廂外景致、高雅車廂。

▲台鐵今年打造29輛兼具質感的「環島之星觀光列車」，23日由行政院長蘇貞昌率同交通部長林佳龍及屏東縣長潘孟安等人，從枋寮到潮州體驗鐵進行體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

行政院長蘇貞昌23日下午出席「南迴鐵路潮州至枋寮段電氣化工程通車啟用典禮」，偕同交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等人，從枋寮搭乘「環島之星觀光列車」到潮州，體驗改造後的車廂空間，並欣賞南迴鐵路電氣化「潮枋段」沿線的風光。

這輛列車並由「台鐵小林志玲」之稱的池佳真擔任列車長，她甜美的外形，輕柔聲音，立刻成為全場矚目「嬌」點，由於她親切甜美形象，為台鐵再加分。

►周末超殺快閃電

ET快訊
韋汝簽密約禁談遠航張綱維！爆封口月領15萬　超強生財術曝
即／郭台銘「真心後悔退選」！2020袖手不旁觀
即／韓國瑜毀3贏局面！郭台銘「韓粉有進步」嘆：讓我出來就好
5566本來是6人團！小刀曬照釣出老鐵粉解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

鄭宏輝：要拼經濟拼科技　工商界領袖集結全力支持

建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶　黃偉哲視察水岸公園闢建工程

陳怡珍巧扮聖誕老人　關懷弱勢朋友

雲縣府輔導農漁畜禽業者參與媒合　供應學校營養午餐食材

台大雲林分院與富士通共創智慧高齡照護　建構健康防護網

一級保育「欖蠵龜」受困魚網　第四岸巡隊員助返大海

台東到屏東縮短30分鐘！南迴安朔至草埔段　23日下午5時通車

台南市議員就職週年暨報佳音24日晚登場　分享活動訊息將有神秘好禮

載熙國小操場全新啟用　林智堅PK金牌競走選手

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

原住民超貼心幫友人醉後禱告「讓他繼續呼吸」低頭合十喊阿門

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

鄭宏輝：要拼經濟拼科技　工商界領袖集結全力支持

建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶　黃偉哲視察水岸公園闢建工程

陳怡珍巧扮聖誕老人　關懷弱勢朋友

雲縣府輔導農漁畜禽業者參與媒合　供應學校營養午餐食材

台大雲林分院與富士通共創智慧高齡照護　建構健康防護網

一級保育「欖蠵龜」受困魚網　第四岸巡隊員助返大海

台東到屏東縮短30分鐘！南迴安朔至草埔段　23日下午5時通車

台南市議員就職週年暨報佳音24日晚登場　分享活動訊息將有神秘好禮

載熙國小操場全新啟用　林智堅PK金牌競走選手

力挺女性創業！一銀微型創業鳳凰貸款　已達659戶

派出所霸氣「平安宴」14菜　員警爽秒殺:快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥　　

中職／中職終於達到目標　第一次一條龍舉辦一級國際賽

她與「跑友」東京馬拉松…2個月後離家　醫師夫接神秘信件傻眼「綠到出汁」

Smart智富／「ESG」躍升最受青睞投資策略

硬漢越野車也能玩「高級奢華風」！精緻內裝＋V8大引擎超反差

50年老店白湯圓驗出最毒防腐劑！老闆娘無奈喊冤：那是別家的...

謝震武問「韓粉郭粉有心結？」郭台銘笑回3個字　現場來賓全笑翻

友達連續18年耶誕送愛到偏鄉　首度合作「為台灣而教」支持偏鄉教師計畫

老是被分手？5個讓你感情不順的戀愛壞習慣　「我是為你好」太可怕！

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

台東到屏東縮短30分鐘　南迴安朔至草埔段通車

百人戶外睡覺大賽　睡最快最久獲「3萬元羽絨被」

小英台南競總冬至搓湯圓

蘇貞昌主持「南迴改」通車禮　感謝施工人員

為殺警案自清　蕭景田真心告白

新北歡樂耶誕城平安晚會

台南耶誕跨年晚會安維及交疏完成

悠遊坑子溪　復育萬株桃金孃

曾淑美種有機栗子南瓜　擄獲消費者的心

一邊一國行動黨為林志文拉抬聲勢

更多熱門

相關新聞

貨車撞台鐵大山站！大廳、候車室半毀

貨車撞台鐵大山站！大廳、候車室半毀

台鐵通報，今（23）日下午16:10，苗栗大山車站遭一中型貨車衝撞，大廳及候車室半毀，貨車駕駛受傷送醫，無旅客受傷，旅客乘車時由車站引導繞道進出，路警及地方警察處理中，無影響行車。

蘇貞昌主持「南迴改」通車禮　感謝施工人員

蘇貞昌主持「南迴改」通車禮　感謝施工人員

金山中角灣國際衝浪基地正式啟用

金山中角灣國際衝浪基地正式啟用

快訊／台鐵太魯閣號驚傳車窗破裂

快訊／台鐵太魯閣號驚傳車窗破裂

挺韓罷韓塞爆　高捷公布真實數字

挺韓罷韓塞爆　高捷公布真實數字

關鍵字：

台鐵列車長小林志鈴池佳真蘇貞昌台鐵小林志玲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面