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金山中角灣國際衝浪基地正式啟用　侯友宜：為青春山海線增添亮點

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▲ 金山中角灣國際衝浪基地正式啟用 侯友宜：為青春山海線增添亮點。（圖／新北市體育處提供）

▲ 金山中角灣國際衝浪基地正式啟用，侯友宜：為青春山海線增添亮點。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜22日參加中角灣國際衝浪基地啟用典禮，與行政院院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、交通部政務次長王國材等人一同揭牌，侯友宜特別感謝中央各部會、市府各局處首長、民意代表、里長以及基層工作同仁，才能讓衝浪基地在不到一年的時間內，如質如期建構完成，嘉惠民眾。同時殷切期盼中央能給予更多支持，讓中央與地方共同努力，帶動產業發展，也為市民們打造安居樂業的好環境。

侯友宜表示，新北市擁有最好的觀光資源，「青春山海線」是新北市推出的旅遊新品牌，從淡水、三芝、石門到貢寮沿線145公里，擁有豐沛的自然、人文地景，是北臺灣非常受歡迎的觀光旅遊景點；而中角灣得天獨厚的地形為衝浪客的衝浪勝地，有鑒於此，中央與地方攜手合作打造中角灣國際衝浪基地，由新北市政府興建衝浪中心，北觀處則興建中角灣遊客服務中心，結合運動與觀光提供全新服務，同時也培訓衝浪選手，為2020東京奧運衝浪項目準備。

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▲ 金山中角灣國際衝浪基地正式啟用 侯友宜：為青春山海線增添亮點。（圖／新北市體育處提供）

▲ 金山中角灣國際衝浪基地。

侯市長致詞時說，感謝蘇院長採納他參加行政院院會時所提建議，並強調不論是運動、觀光、低碳，新北市政府絕對會全力以赴。青春山海線還有很多努力的空間，包括深澳的鐵道自行車、瑞芳的礦業文化、貢寮的象鼻岩等地方都有自己的特色，市府將持續推動建設。

同時發展綠能交通，預計在2020年4月前將於海岸觀光線導入綠能運具，包括40台電東公車、11處電動機車租賃、14個電池交換站以及YouBike租賃站，打造青春山海線的「環保、綠能、低碳」之旅，讓遊客都能享受全方位運動、交通以及觀光遊憩服務，飽覽最美麗的沿海風景。

▲ 金山中角灣國際衝浪基地正式啟用 侯友宜：為青春山海線增添亮點。（圖／新北市體育處提供）

▲ 金山中角灣國際衝浪基地啟用，侯友宜市長與蘇貞昌院長視察衝浪中心。

新北市體育處說明，中角灣國際衝浪基地是新北市力推的「青春山海線」其中一環，也是全台首座水上運動中心，發展當地特色項目衝浪水域運動，提供課程教學、衝浪設備租用、販售及淋浴等服務；此外，也有提供輕食服務，及衝浪、SUP 立槳的推廣訓練課程，讓衝浪運動不再是高門檻的水上活動，各年齡階層的民眾都能享受追浪快感。

衝浪中心於12月22日至12月31日試營運，營業時間早上8時30分至晚上9時，推出衝浪和SUP體驗課程預購8折，各類衝浪器材裝備購買9折，相關詳情請電洽：02-2498-8226或至https://www.facebook.com/switchfootsurfclub/查詢。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山中角灣國際衝浪基地正式啟用 侯友宜：為青春山海線增添亮點。（圖／新北市體育處提供）

▲ 金山中角灣國際衝浪基地啟用，結合運動與觀光提供全新服務。

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