蘇貞昌主持「南迴改」通車禮　感謝日夜施工的工程人員

▲行政院長蘇貞昌主持「南迴改」通車禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台9線南迴公路拓寬改善工程全線通車典禮，歷經9年工時，今日早上由行政院長蘇貞昌主持，同時親自開車搭載辛苦的工程人員，一路從台東端隧道駛至屏東草埔端，由草埔村青年獻上歌舞致敬。最受爭議的隧道命名一事，蘇揆面對記者詢未給予未回覆，屏東縣長潘孟安則強調「施工開始就是使用草埔隧道這個名稱，不需要徒增困擾。」

今日的通車典禮，除行政院長蘇貞昌之外，亦有交通部長林佳龍、台東縣長饒慶鈴、屏東縣長潘孟安、立委廖國棟、劉櫂豪、陳瑩及台東縣、屏東兩縣各級民意代表數百人共同見證。

南迴改北起台東縣太麻里鄉香蘭段，南至屏東縣獅子鄉草埔段，路段合計53公里，通車後台東到屏東路程可縮短30分鐘。拓寬工程分3部分，太麻里鄉香蘭至達仁鄉安朔路段約50公里截彎取直、安朔至「草埔隧道」台東出口的6公里高架橋、貫穿屏東和台東「草埔隧道」工程4.6公里。工程從前年陸續結束，最後階段是「草埔隧道」施工結束即全線完工通車。

蘇貞昌致詞時表示：南迴公路不只是交通，也兼顧了生態、美學和文物保存，只要大家團結合作戰勝困難，天地無限寬廣。這是個很不一樣的通車典禮，以往公務機關辦典禮都是講究排場，但今天讓開路英雄走紅毯享受大家的掌聲，因為用路人真正要感謝的是這些日夜為工程規劃設計、現場施工的人員辛勞的付出。

▲草埔隧道工地主任鄭敬伶。（圖／公路總局提供）

草埔隧道工地主任鄭敬伶一家甚至以工地為家，前後住在工地6年時間，更舉家南遷付出青春歲月只為完成這一條路，蘇揆邀請第一線工程英雄及眷屬上台公開表揚。典禮結束後，更親自駕車陪同基層工程英雄在隧道內做通車巡禮。

蘇貞昌說，50年前他就騎腳踏車走過這條路，但今天這條大家辛苦開闢的道路真的不一樣，以往台灣都是「為工程而工程」、「為交通而交通」，現在還能兼顧生態藏橋於林，還有美學和文物保存。如果身在台灣的大家都能團結合作戰勝困難，天地給我們無限寬廣，交通彼此都可以攜手合作。

民國93年時台東前縣長徐慶元向陳水扁前總統爭取南迴公路拓寬，隨後行政院展開規劃編預算，開啟了新南迴工程。歷經路線變換即重啟環評等過程，直至101年才正式動工，後又碰到金崙高架橋挖出遺址而停工，及草嶺隧道開工困難，原預計106年完工的南迴改工程延宕至今年12月23日才順利完工通車。

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