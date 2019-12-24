李嗣涔見張善政哽咽：中華民國回來了！　再談卡管案批國家退步

▲台大前校長李嗣涔。（圖／翻攝張善政臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副總統候選人張善政昨（23日）晚間應邀到台灣大學演講，分享他的人生故事及對台灣時事的看法。台大前校長李嗣涔致詞提到，日前台大選出新任校長管中閔時遭政府打壓的過程，感慨30年來「中華民國到哪裡去了」。李嗣涔一度情緒激動哽咽表示，看到韓國瑜及張善政參選，就知道國旗回來了、「中華民國回來了！」

張善政昨晚至台大EMBA時事論壇針對《做事的人：張善政的斜槓人生》專題進行演講，分享人生故事和對於台灣時事的看法。李嗣涔則在演講前指出，自己跟張院長是同時代的人，當時在史丹佛大學一起拿到碩士，大家都是「來來來，來台大、去去去，去美國」，但其實大家都有個夢想，認為國外很辛苦，每個人心中都有個中華民國，希望國家能更開放、更開明、科技更進步，因此他們一直努力在崗位上奮鬥，回頭看過去30年，「我們做到了」。

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者李毓康攝）

話鋒一轉，李嗣涔說，但是狀況在幾年前突然改變了，去年台大校長遴選新校長，儘管管中閔經過合法程序當選，但竟然因政府不喜歡，發動五院加上檢調單位，鋪天蓋地的封殺，「民國成立以來，就連當年軍法政府對北大校長都很尊重，但身為一個國家龍頭的大學校長，卻不被政府尊重」。

李嗣涔感嘆，很多人想為國家努力，但近年卻逐漸退步、變得亂七八糟，30年前所冀望的中華民國到哪去了。他說，現在看到國民黨總統候選人韓國瑜與張善政競選場合，滿場的國旗，他都感動得想哭。說到這，李嗣涔一度哽咽，「中華民國回來了。」