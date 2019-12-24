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雲端最前線／「楊蕙如們」再出手？韓國瑜抱女嬰遭刻意扭曲？

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜出席活動「擁抱女嬰」、「親吻女嬰」引發社會熱議，第一時間傳出沒有經過父母同意，但事後證明是假訊息。對此，韓國瑜競選辦公室痛批是「楊蕙如們」再出手，發言人王淺秋也在前往法院，對《三立新聞》、《三立新聞網》、「只是堵藍」臉書粉專按鈴提告。《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、新北市議員葉元之、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓辦總發言人王淺秋(左起)、律師葉慶元到北檢提告臉書社團「只是堵藍」、「打馬悍將」、三立新聞違反選罷法。記者羅志華攝

▲韓辦總發言人王淺秋(左起)、律師葉慶元到北檢提告臉書社團「只是堵藍」、「打馬悍將」、三立新聞違反選罷法。記者羅志華攝

2020國會誰當家？根據現行局勢評估，民進黨認為自己有機會過半，國民黨則是力搶50席以上要防堵對手一黨獨大，至於第三勢力的部分，時代力量預測能在區域立委奪下2席，親民黨以及台灣民眾黨則分別力拚5％門檻和10％得票率，不能讓國會只有一種聲音。

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選後，先後與柯文哲、宋楚瑜合作，一舉一動受到外界關注。但對於不選總統這個決定，郭台銘在23日晚間播出的政論節目《新聞面對面》中，首度坦言「後悔退選」，並強調2020自己不會當個旁觀者，他強調雖然總統大選這部份已經不能重新來過，但國會這一塊不會旁觀。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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