帝國製糖廠不改名活化再利用　盧秀燕：歷史就是歷史

▲盧秀燕認為忠於歷史，帝國糖廠不用改名。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

歷經6年努力，台中市東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」整建修復後23日開幕，透過OT委外營運，以「台中產業」為主題，提供展覽、展演及餐飲服務，市長盧秀燕表示，有人認為「帝國」2字反映台灣曾被殖民，但她思考後，認為「歷史就是歷史」，後代的人保持和諧，沒有仇恨、沒有意識型態，就是回歸歷史。

▲盧秀燕主持帝國糖廠開幕儀式。

東區是台中產業發展的重要基地，帝國製糖廠在1990年因產業重心移轉後停廠，長期荒廢閒置，市府透過都市計畫專案通盤檢討，調整土地使用，並以區段徵收進行整體開發，包括前市長胡志強2014年規劃整修保存、立委黃國書協助登錄歷史建築、前市長林佳龍2017年底以OT委託民間單位經營，歷經多方努力終於開幕。

▲盧秀燕開心和表演學生聊天。

盧秀燕說，糖廠周邊擁有寬廣景觀公園及水域環境，可供產業、藝文主題活動腹地，亦為東區很好的生態景觀遊憩新據點，再結合周邊湧泉公園、星泉湖、建國市場、秀泰影城、興建中的台中車站鐵道文化園區，加上明年大智路將打通，相信此處「將成為全台歷史、商業、文化、生態景觀的重大區塊」。

▲盧秀燕開心向長輩問候。

至於各界曾關心帝國製糖廠是否改名一事，盧秀燕強調，的確有許多討論，有人認為帝國反映台灣曾被殖民，也有人認為應回歸歷史，她經過思考，認為「歷史就是歷史」，後代的人忠於歷史，保持和諧，沒有仇恨、沒有意識型態，就是回歸歷史，這也是她對歷史的態度，因為決定恢復原來的名稱。

▲糖廠內規劃各種產業發展文獻。

經發局長張峯源指出，館內約460坪，規劃台中產業的發展歷程，包含米糖產業、工具機、手工具、自行車與糕餅等相關產業歷史與文獻，更將引進台中市職人手作及青創業者，除提供歷史建築導覽解說，也提供餐飲服務，盼能藉此為舊市區帶來人潮、全新面貌及經濟體驗。

帝國製糖廠前廠長王震夷也現身分享滿滿回憶，他說，民國55年在此上班，中間歷經許多過程，感謝市府轉型糖廠，也把台糖在光復以後對國家的貢獻留下一個註記。

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