對抗空污再出擊　中部7縣市明年成立空污治理專案辦公室

▲中部7縣市首長日前開會力抗空污，明年更將成立空污治理專案辦公室。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕為了展現對抗空污決心，日前邀集中部7縣市首長召開緊急會議，商討如何合力改善空品，21日下午再度邀集7縣市首長代表，一同宣示明年攜手成立「空汙治理專案辦公室」，並簽署「低碳宗教場所認證標章」，鼓勵7縣市的宗教場所共同加入節能減碳行列。

市府表示，中台灣區域治理平台繼日前針對空汙開會研商後，下午再齊聚一堂，檢視1年治理合作成果達成35項提案，以及簽署低碳宗教場所認證標章，會中並會公布成立7縣市空汙治理專案辦公室，展現中部共抗空汙決心。

至於宗教場所的低碳作為，研考會表示，市府鼓勵宮廟團拜一炷香、紙錢減量、集中燃燒，推廣遶境使用環保鞭炮或環保禮炮車，希望透過公私合力改善空氣品質，宗教場所一旦認證規定者，即可獲得以「雙手合十」、「竹苗中彰投雲嘉」為主體設計的低碳認證標章，希望民間企業及宗教團體一起響應，共同打造低碳健康的環境

盧秀燕上任以來，市府針對不同空汙來源推動對應的改善對策，包括重大汙染源深度稽查、加碼老舊機車汰換補助、完善大眾運輸路網、推廣電動車輛充換電站、公共工程及區域開發營建工地加強管制、廣設空品感測器等，多管齊下打擊空汙，今年1至11月空汙改善4成，台中空品表現8年來最佳，受行政院環保署肯定。

下午出席人員除了市長盧秀燕之外，其他縣市預計出席人員包括彰化縣參議田飛鵬、南投縣秘書長洪瑞智、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、雲林縣參議黃玉霜、嘉義市參議葉國樑等。

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