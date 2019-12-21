2020台灣燈會副展區點燈　盧秀燕僅致詞40秒！不囉嗦獲好評

▲盧秀燕參觀各種燈會造型。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會副展區文心森林公園21日晚上點燈，台中市長盧秀燕以40秒簡短致詞旋風結束儀式贏得好評，盧宣布台灣燈會「Part 1」即刻啟動，邀請大家欣賞以「童趣樂園」為主題的文心森林公園，包含生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，52座燈組炫亮登場。

▲▼盧秀燕與市府團隊一起點燈。

「璀璨台中！閃亮台中！」盧秀燕下午參加完中部7縣市首長代表會議後，立刻邀請與會者和市府團隊共同點燈，正式宣布2020台灣燈會在台中副展區文心森林公園即刻啟動。

盧秀燕表示，這次副展區有3大亮點，從開燈日至元旦期間，每天都會飄下白雪的「光之森林」，元旦及接下來的兩個週末，熱帶水果鳥區會有水果香氛飄送，還有市府特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，並當場模仿戽斗表情，完美呼應文心森林公園副展區「童趣樂園」主題。

盧隨後前往賞燈，經過12生肖燈區時，特別停在「貓」花燈前，分享把貓納入燈區的緣由，她說，玉皇大帝下令普召天下動物選拔12生肖，消息傳出後，驚動了貓、鼠這對好朋友，貓叮嚀老鼠選拔時提醒牠，但不講信用的老鼠卻偷偷起床不辭而別，貓因此錯過選拔，貓、鼠也因此結下樑子，這次特別把貓納入，就是為了讓兩個好朋友和好。

觀光旅遊局長林筱淇說明，副展區展期橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，今年還特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，未演先轟動，歡迎民眾多下載台灣燈會APP，透過GPS定位，喜歡到哪裡都可以幫大家安排路徑，非常便利。

展區5大節慶、3大波段將有不同主題變換，「童樂舞台」平假日活動近百場，包含YOYO家族與親子同樂、來自南投的天籟新鄉國小兒童合唱團及管弦樂聽覺饗宴，明星演唱、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目，還有榮獲總統教育獎同學組成的台中特殊教育學校慢啼雞樂團表演。

「白天玩台中，夜間賞燈會！」觀旅局表示，台中剛獲選KLOOK 2020年全球即將爆紅的全球10大旅遊熱點第8名，文心森林公園周邊優質景點眾多，例如彩虹眷村、筏子溪迎賓廊道、望高寮、萬和宮、南屯老街等，另外台中還有國家歌劇院、審計新村、草悟道、路思義教堂、逢甲夜市等知名景點，歡迎國內外朋友前來欣賞。

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