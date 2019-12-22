表揚40家機車排氣檢驗站　盧秀燕：管制小型污染源就靠你們了

▲盧秀燕表示，大型污染源如中火，市府管制，小型污染源就靠機車檢驗站。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年度二行程機車淘汰2萬多輛，淘汰率六都第一，機車定檢率更達80%，績效優異，市長盧秀燕22日頒獎表揚40家優良機車排氣檢驗站，她說，空汙整治需要大家攜手合作，大型汙染源如台中火力發電廠，交給市府管制，小型汙染源如機車廢氣排放，就得靠檢驗業者把關，因此她特別感謝檢驗業者的努力。

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▲盧秀燕表揚優良機車排氣檢驗站業者。

盧秀燕說，台中市配合環保署政策，二行程機車淘汰率六都第一、機車定檢率六都第二，表現優異，她依序頒發「汰舊卓越獎」、「機車檢驗數進步獎」及「五星級超優服務檢驗站」獎牌及獎金，表揚優良業者，更感謝業者把關機車廢氣小型汙染源，希望業者與市府攜手捍衛空氣品質。

環保局表示，新市府上任以來，致力改善空氣品質，針對固定、移動、逸散汙染源透過多管齊下的管制政策，推動減量措施，依據環保署監測站數據顯示，台中市今年1至11月的PM2.5平均值每立方米17.8微克，為8年來最低，相較去年同期19.0微克改善1.2微克；空氣品質不良（空氣品質指標AQI>100）天數44天，相較去年同期57天減少13天，顯示空氣品質確實逐漸改善。

台中市共417家機車排氣檢驗站，環保局依據檢驗人員的服務態度、店內整體形象與環境清潔度、文件品保品管等項目進行評鑑，今年評選出坤發車業商行等30家業者為「五星級超優服務檢驗站」。

「機車檢驗數進步獎」則是鼓勵檢驗站良性競爭，協助宣導民眾落實機車定檢，今年評選出大統機車行等5家檢驗站；另配合老舊機車汰換補助政策，鼓勵民眾汰換二行程機車績效優異者，頒發「汰舊卓越獎」，評選出永傳輪業有限公司等5家檢驗站。

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