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2020台灣燈會今晚點燈　20棟大樓外牆亮燈營造璀璨市容

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▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕為29台各具在特色的花燈車點燈。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會副展區21日晚上將在台中市文心森林公園點燈，市長盧秀燕昨晚也點亮代表29區在地特色的花燈車，花燈車隨即也在市區遊行，吸引路人搶拍，副展區以「童趣樂園」為主題，規劃有生肖遊園地等5大燈區，市府也邀請公園周邊20個公寓大廈，燈會期間配合點燈時段開啟外牆景觀燈，共同營造整體城市的璀璨燈景。

▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

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▲市府邀請周邊大樓夜間也打開景觀燈，一起響應燈會。

住宅處表示，副展區文心森林公園位在市中心七期南側，周邊建築宏偉、典雅，屬於公寓大廈的糧華區段，為了營造副展區整體璀璨燈景，邀請周邊公寓大廈在燈會期間配合點燈時段開啟外牆景觀燈，共同「寓賞星光」，不僅增添城市夜晚燈景，同時也能讓遊客感受台中建築之美。

▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

▲▼29台各具特色的花燈車遊行，吸引路人搶拍。

盧秀燕表示，2020台灣燈會從今天起展出到明年2月23日，橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等五大節日，展期長達65天，史上最長，副展區裡面有「戽斗星球」明星動物，也象徵「福氣滿斗」，是第一個「有香味、會飄雪的台灣燈會！」

▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

29區花燈車昨晚在市區遊行，各行政區將當地特色布置在花燈車上，例如，南屯搭配吉祥物鯪鯉公仔傳承在地文化；太平結合當地長安醫院，以「太平長安」及貓頭鷹意象行銷農特產品；大里以「草湖溪自行車步道」上的愛心拱門意象帶出「樂活大里」主題特色；清水以高美溼地的招潮蟹及木棧道突顯世界美景；大安以海域觀光沙雕作品為發想，利用海神故事及鯨魚意象，設計「鯨奇海翁」的趣味造型等，希望讓全世界遊客來台中參加台灣燈會時，不只是晚上參觀燈展，白天也能來台中觀光消費，認識台中的美好。

▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

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