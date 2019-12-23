跟國小老師吃飯！一桌人公認「熱熔膠條」打人最痛　他求證…秒逼出夢魘

▲許多網友公認熱熔膠條打起來最痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

以前還有體罰的時候，老師們常常會祭出各種「武器」對付調皮、不聽話的學生。一名網友就發文表示，最近跟國小老師吃飯，討論到體罰經驗，結果一桌的人公認「熱熔膠條」打起來最痛，但因為他沒有被打過，就忍不住好奇發問「『熱熔膠條』打起來最痛是真的嗎？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「老師說『熱熔膠條』打起來最痛是真的嗎？」文中表示，「晚上跟國小老師吃飯，分享了以前體罰學生的經驗，大家一致公認拿『熱熔膠條』打起來」，學生都覺得最痛最怕。但原PO說自己沒被熱熔膠條打過，直問「熱熔膠條」打起藍最痛是不是真的。

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看到貼文後，網友紛紛留言，「主要是便宜耐用吧？藤條打久了會壞掉」、「有聽過熱熔膠條、藤條、愛的小手到底哪個」、「熱熔膠條打下去沒聲音，當下不會痛，但時間一久，烏青就會出現，寫字拿筆都會痛，可怕」、「我被用拖把棍子打過、還打斷，但沒有熱熔膠痛，熱熔膠打完幾十下整個手掌發腫就不能握拳。」

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▲愛的小手「沒有手」也是很多網友的噩夢。（示意圖／取自維基百科）

其他人則討論老師會用的各種武器，「細竹子啦！皮開肉綻」、「畫黑板的圓規」、「木棍打手背骨頭，我到現在大概也承受不了第二下」、「竹子（細）最痛，不用很用力一樣超痛」、「愛的小手，小手拔掉也很痛」、「竹掃帚的枝條也很恐怖，以為輕輕一根甩下去不同，結果他X的 根本就是比較細的熱熔膠，粗節有時還逆勾，直接割到流血。」

其中不少網友都點名椅子的木板，「用椅子的木條啊！釘子還沒拔乾淨那種」、「椅子木板最痛，這麼大一片一定打到骨凸」、「椅子的木板打下去才是最痛的」、「木頭椅子的板子最痛」、「覺得是椅子的木板最痛」、「椅板條才最痛，這種還好」、「椅子的板子打腳板不收力，腦中直接跑馬燈。」

藤條也是很多網友的夢魘，「藤條力矩大，熱熔膠條沒得比啦，用熱熔膠條的應該已是不太能體罰的年代才會用這種東西」、「有一次忘記寫作業被藤條打，整堂課手一直在抖，根本握不了筆寫不了字」、「看過同學被藤條抽到小腿皮開肉綻滲血」、「藤條最痛……被打到流血」、「藤條絕對最痛，尤其長藤條，老師高高舉起抽下來重力加速度+力矩，屁股瞬間開花變成黑色不蓋你。」

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