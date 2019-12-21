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邱毅在台錄央視節目　陸委會：媒體若有呼應中共統戰內容涉違法

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▲邱毅上《央視》大談台灣飛彈部署。

記者蔡紹堅／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前登上《央視》節目，介紹台灣的飛彈部署、飛彈數量，甚至還說出詳細位置，被外界質疑已涉賣台。對此，陸委會表示，公眾人物接受大陸媒體專訪應符合《兩岸條例》規範，不應有傷害國家尊嚴、不符事實言論，「但若媒體或相關人士配合陸方製播具政治性內容的節目，或呼應中共對台統戰作為，恐涉及違反《兩岸條例》。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱毅登上《央視》節目引起爭議，他在接受媒體訪問時說，自己一直有上央視的節目，不是選前才上的，他認為節目製作的很好，錄影地點是在台北的攝影棚，講的內容也是公開資訊，或依據公開資訊做出的客觀評論，「如果腦殘、別有居心的人、台獨違法違憲的人，想用這個打擊我，是對我施放禮砲，很好啊！」

對此，陸委會指出，若有媒體或相關人士配合陸方共同合作製播具有政治性內容的節目，或呼應中共對台統戰作為，恐有涉及違反《兩岸條例》第33條之1合作行為規範。領外，依《電信法》第8條第2項及第22條等規定，主管機關對於電信內容涉及妨害公共秩序及善良風俗等情形，得停止其使用，或拒絕、停止其傳遞。

陸委會強調，台灣是民主法治社會，公眾人物接受中國大陸媒體專訪或赴陸交流發表言論，應符合兩岸條例等相關規範及國家安全利益，並注意社會觀感，不應有傷害國家尊嚴、不符事實的言論。

▼邱毅《央視》上央視爭議。

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