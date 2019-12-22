批蔡英文「不像女人」　插畫家61Chi爆氣畫邱毅：踩到全世界女性髮線！

▲政治人物失言、歧視女性言論爭議不斷，插畫家61Chi爆氣畫邱毅。（圖／61Chi Art 提供）

記者林育綾／台北報導

政治人物失言風波不斷，繼國民黨主席吳敦義批蔡英文總統為「衰尾查某」之後，新黨不分區立委候選人邱毅又說出「蔡英文算女性嗎？」、「不像女人的女性」引發各界爭議。曾獲金漫獎的台灣人氣插畫家61Chi 也在臉書爆氣「忍很久了！」不但將邱毅的言論畫成圖，也氣憤說「你說這些話已經踩到全世界生理女性的髮線！」

插畫家61Chi 日前在個人臉書粉專提到，決定兩三天就要畫圖來罵一個政客，但強調「接下來一連串的政治圖文，我絕對沒有拿任何人的錢，我也沒有受任何政黨指使。」她表示自己沒有經紀人，沒有小編沒有團隊，就是一個自由接案漫畫家，因此誰敢留言指控她是1450或網軍，「一定截圖保留法律追訴權」。

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對於邱毅一邊同意吳敦義批評蔡英文是「衰尾查某」，卻一邊說自幾沒有歧視女性的說法，她相當不苟同認為「這不是自打臉是什麼？」更反問「什麼叫做不像女人的女性？」「女性一定要留長髮？穿裙子？在廚房煮飯逆？！你是活在哪個年代？」





61Chi 爆氣畫下邱毅畫像和對女性的評論表示，「你說這些話已經踩到全世界生理女性的髮線！（對就是髮線，有踩到你痛處嗎？）」還氣說「畫邱毅真是浪費我的紙」。

她說，自己就是一個頭髮超短，不喜歡穿裙子的女性，「請問這有什麼問題嗎？一個選舉女性候選人就已經受到多少人身攻擊跟歧視言論，更遑論是日常生活。」也強調只要說出相關歧視言論的政客，未來她會一個個罵，後續還會有「青年返鄉系列圖文」，請讀者期待。

而這則PO文也吸引超過4千人按讚、700多人轉分享，粉絲看了也紛紛回應「真是仁心，把他畫得比本尊看得下去」、「吼，妳把他畫得太有人樣了啦！」「辛苦這張紙了，忍辱負重！」「我覺得他是一個很好的範例，負面教材的部分。」