　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

批蔡英文「不像女人」　插畫家61Chi爆氣畫邱毅：踩到全世界女性髮線！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼批蔡英文「不像女人」　插畫家61Chi爆氣畫邱毅：踩到全世界女性髮線！（圖／61Chi Art 提供）

▲政治人物失言、歧視女性言論爭議不斷，插畫家61Chi爆氣畫邱毅。（圖／61Chi Art 提供）

記者林育綾／台北報導

政治人物失言風波不斷，繼國民黨主席吳敦義批蔡英文總統為「衰尾查某」之後，新黨不分區立委候選人邱毅又說出「蔡英文算女性嗎？」、「不像女人的女性」引發各界爭議。曾獲金漫獎的台灣人氣插畫家61Chi 也在臉書爆氣「忍很久了！」不但將邱毅的言論畫成圖，也氣憤說「你說這些話已經踩到全世界生理女性的髮線！」

插畫家61Chi 日前在個人臉書粉專提到，決定兩三天就要畫圖來罵一個政客，但強調「接下來一連串的政治圖文，我絕對沒有拿任何人的錢，我也沒有受任何政黨指使。」她表示自己沒有經紀人，沒有小編沒有團隊，就是一個自由接案漫畫家，因此誰敢留言指控她是1450或網軍，「一定截圖保留法律追訴權」。

請繼續往下閱讀...

對於邱毅一邊同意吳敦義批評蔡英文是「衰尾查某」，卻一邊說自幾沒有歧視女性的說法，她相當不苟同認為「這不是自打臉是什麼？」更反問「什麼叫做不像女人的女性？」「女性一定要留長髮？穿裙子？在廚房煮飯逆？！你是活在哪個年代？」 


61Chi 爆氣畫下邱毅畫像和對女性的評論表示，「你說這些話已經踩到全世界生理女性的髮線！（對就是髮線，有踩到你痛處嗎？）」還氣說「畫邱毅真是浪費我的紙」。

她說，自己就是一個頭髮超短，不喜歡穿裙子的女性，「請問這有什麼問題嗎？一個選舉女性候選人就已經受到多少人身攻擊跟歧視言論，更遑論是日常生活。」也強調只要說出相關歧視言論的政客，未來她會一個個罵，後續還會有「青年返鄉系列圖文」，請讀者期待。

而這則PO文也吸引超過4千人按讚、700多人轉分享，粉絲看了也紛紛回應「真是仁心，把他畫得比本尊看得下去」、「吼，妳把他畫得太有人樣了啦！」「辛苦這張紙了，忍辱負重！」「我覺得他是一個很好的範例，負面教材的部分。」

ET快訊
罷韓喊破50萬人　韓國瑜再酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？
好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻狂甩5min」！白稠液體沾手
獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死真相曝！肇事駕駛竟是毒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聊天突然「擔哇幾刀估啊」同學狂笑！他曝意思　急問卦：北部人不懂嗎

日圓連5天站穩0.27　旅遊達人提供「遊日三大族群」省錢撇步

國立大學爆一連串荒唐論文！私校工會重批：為搶學生掛羊頭賣狗肉

買百元枕頭！大賣場一進「可怕魔咒靈驗了」　網秒懂：補個衛生紙噴9千8

表揚40家機車排氣檢驗站　盧秀燕：管制小型污染源就靠你們了

批蔡英文「不像女人」　插畫家61Chi爆氣畫邱毅：踩到全世界女性髮線！

台中歌劇院打造「星光實驗室」　沈浸式體驗展免費參觀

大車鬧駕駛荒！交通部研議「有條件」放寬年齡上限：65→68歲

年度書單指標！2020「台北國際書展大獎」入圍名單出爐

挺6個月肚搭電梯！40歲辣孕媽被問「為啥不爬樓梯」　高EQ問：484打扮太漂亮

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

聊天突然「擔哇幾刀估啊」同學狂笑！他曝意思　急問卦：北部人不懂嗎

日圓連5天站穩0.27　旅遊達人提供「遊日三大族群」省錢撇步

國立大學爆一連串荒唐論文！私校工會重批：為搶學生掛羊頭賣狗肉

買百元枕頭！大賣場一進「可怕魔咒靈驗了」　網秒懂：補個衛生紙噴9千8

表揚40家機車排氣檢驗站　盧秀燕：管制小型污染源就靠你們了

批蔡英文「不像女人」　插畫家61Chi爆氣畫邱毅：踩到全世界女性髮線！

台中歌劇院打造「星光實驗室」　沈浸式體驗展免費參觀

大車鬧駕駛荒！交通部研議「有條件」放寬年齡上限：65→68歲

年度書單指標！2020「台北國際書展大獎」入圍名單出爐

挺6個月肚搭電梯！40歲辣孕媽被問「為啥不爬樓梯」　高EQ問：484打扮太漂亮

消費稅變10%、離境日本要付錢！赴日旅遊必知4大稅制懶人包

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

一秒到歐洲！礁溪飯店房內就可泡溫泉　必吃8盎司爐烤穀飼沙朗牛

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

食材轉給你夾！超狂吃到飽火鍋300有找　必點招牌麻辣老鍋

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

妃妃姐姐展現黃金右腳　陳亭妃與小朋友一起過聖誕

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

他夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？

老婆剛懷孕2月　新婚工程師咳嗽竟癌末

巴逢颱風最快今生成模擬路徑曝　冬至變天周四又一波更冷

快訊／巴逢颱風生成！　可能影響台灣時間曝光

癌女看診「7歲女兒緊握她手」！逼哭網友

冬至8大開運法！想脫單這樣最靈驗

高中普妹解放雪乳！畢業秒變女神

40歲辣孕媽搭電梯被問「為啥不爬樓梯」

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌

千萬網紅讚台灣：聯合國不承認但絕對值得來

逛街驚覺「咖啡不見了」結局糗爆

國立大學論文崩壞！航管、會計寫美甲、風水

更多熱門

相關新聞

人民日報：民進黨讓台灣人人自危

人民日報：民進黨讓台灣人人自危

針對總統蔡英文呼籲在年底完成《反滲透法》，《人民日報》22日刊文指出，民進黨當局這些政治操弄，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，讓台灣社會人人自危，產生寒蟬效應，「而這一切所作所為，只是為了撈取自己的選舉利益」，反觀大陸，仍然持續推動兩岸關係和平發展。

青菜、魚是下注代號　桃警破「最貴」選舉賭盤案

青菜、魚是下注代號　桃警破「最貴」選舉賭盤案

連勝文批「ET」為選情推反滲透法

連勝文批「ET」為選情推反滲透法

館長：北京限狗　為什麼邱毅還在

館長：北京限狗　為什麼邱毅還在

前國台辦官員：大陸掌握兩岸主導權

前國台辦官員：大陸掌握兩岸主導權

關鍵字：

邱毅蔡英文性別歧視性別平等61Chi

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面