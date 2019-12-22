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新北後備憲兵協勤總隊戰力展示　500弟兄熱血高昂士氣戰力強

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▲ 新北後備憲兵協勤總隊戰力展示 500弟兄熱血高昂士氣戰力強。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北後備憲兵協勤總隊戰力展示，500弟兄熱血高昂士氣戰力強。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北後備憲兵協勤總隊年終校閱暨戰力展示活動，22日在新莊恆毅中學體育館舉行，現場踢起正步、虎虎生風展現高昂士氣。副市長謝政達特別前往觀禮，並向500位後備憲兵弟兄們致意，感謝憲兵弟兄長年來為社會安定、國家安全的奉獻。

謝政達表示，憲兵負有軍（司）法警察、特種勤務、協力治安責任，以維護社會穩定及國家安全。新北市後備憲兵協勤總隊107年成立，平日透過定期基訓，不斷強化本職學能，建構堅實戰力，期許新北的後憲弟兄能夠持續協助交通及治安協勤維護，並提升本市災害防救能量，讓市民享有永續安定的社會秩序及安居樂業的好日子。

▲ 新北後備憲兵協勤總隊戰力展示 500弟兄熱血高昂士氣戰力強。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北後備憲兵協勤總隊戰力展示，感謝憲兵弟兄長年來為社會安定、國家安全的奉獻。

新北市後備憲兵協勤大會總隊長陳献楨說，新北後憲協勤總隊於去年9月成立，目前隊員五百餘人，全是服憲兵役退伍的弟兄，主要任務為支援憲兵、警察、消防與政府單位協力社會治安。今天的戰力展示，透過儀隊表演、踢正步、協助警方維持交通手勢訓練及災害防救人力動員的演訓等，展現後憲弟兄平時操練成果並提升士氣，成為國家最堅實的後盾。

民政局長柯慶忠表示，後備憲兵協勤總隊除了支援憲兵、警察、消防與政府單位的各大型活動及交通管制，也結合新北後備憲兵荷松協會，每年定期探訪老榮民、勞軍及捐血活動等，今年年底並舉辦關懷弱勢陪唐氏寶寶過聖誕等公益活動，積極參與各項社會服務。

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