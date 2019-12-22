▲ 新北歡樂耶誕城平安晚會，萬人齊唱詩歌為城市祝福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡樂耶誕城系列活動中，最具宗教特色的平安晚會22日在市民廣場歡樂展開，中午開始愛心園遊會的各式美食就吸引不少民眾排隊；晚間市長侯友宜也率市府團隊與各教會牧長引領的千人詩班，合唱《奇異恩典》、《平安夜》、《普世歡騰》等聖誕詩歌齊報佳音並為城市祝福，台上台下萬人齊唱和，現場瀰漫濃濃的聖誕氣氛。

侯友宜表示，新北市在2011年首度點亮新板特區歡樂耶誕城，經過多年努力，已經成為國際知名的耶誕市集品牌，連年獲國際媒體推薦。為分享耶誕佳節的歡樂與喜悅，每年並結合各教會舉辦平安晚會及攜手關懷弱勢，讓大家在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，共享平安喜樂的聖誕夜晚。

▲ 千人詩班報佳音台上台下齊唱和，溫馨又歡樂的歌聲響遍耶誕城。

愛心園遊會應有盡有 福音解籤人氣夯

中午起的愛心園遊會，40個攤位不論是美食小吃、跳蚤市場、遊戲體驗、人體彩繪等都湧現排隊人潮；另外，福音解籤攤位，由牧師透過聖經摘錄福音，為民眾指引方向，人氣也很夯，教友甘先生年年到場，今年更抽中「約參2」上上籤：「願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」讓他對明年信心滿滿。

除了攤位所有盈餘都將捐作公益外，今年也首次結合喜憨兒庇護工場製作聖誕造形餅乾，於現場限量免費發送800份，給慢飛天使支持和鼓勵。另外，更準備了超過上千個豐富的摸彩獎項，有機車、iPhone 11、DYSON空氣清淨機、吹風機及除濕機等，讓大家做愛心也有機會中大獎。

▲ 市府同仁裝扮的耶誕老人及耶誕女郎，在現場發放糖果。

平安晚會藝人接力登場 千人詩班歌聲響遍耶誕城

晚上7點開始的平安晚會，由小馬、寇乃馨擔綱主持，知名藝人黃國倫、魏如昀、周子寒、王瑞瑜、北原山貓與天韻合唱團、典樂舞團等接力帶來精彩演出；千人詩班報佳音更是台上台下齊唱和，溫馨又歡樂的歌聲響遍耶誕城，為整場活動帶來最高潮。

此外，還有由市府同仁裝扮的耶誕老人及耶誕女郎，在現場發放糖果，與大家分享聖誕佳節喜悅，高顏值的耶誕老人及耶誕女郎超吸睛，不論是大小朋友都搶著要合影，閃光燈此起彼落，現場歡樂連連。

民政局長柯慶忠表示，今年平安晚會首次提前至12月22日周日辦理，讓更多市民可以齊聚市民廣場，一起歡度最具耶誕氛圍的耶誕佳節。除了準備一連串用愛堆砌的節目，也期許學習像聖誕老公公一樣，把市民所需要的，帶給所有市民。

「時間對我們來說完全沒用！」