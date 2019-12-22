　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北歡樂耶誕城平安晚會　萬人齊唱詩歌為城市祝福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北歡樂耶誕城平安晚會 萬人齊唱詩歌為城市祝福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北歡樂耶誕城平安晚會，萬人齊唱詩歌為城市祝福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡樂耶誕城系列活動中，最具宗教特色的平安晚會22日在市民廣場歡樂展開，中午開始愛心園遊會的各式美食就吸引不少民眾排隊；晚間市長侯友宜也率市府團隊與各教會牧長引領的千人詩班，合唱《奇異恩典》、《平安夜》、《普世歡騰》等聖誕詩歌齊報佳音並為城市祝福，台上台下萬人齊唱和，現場瀰漫濃濃的聖誕氣氛。

侯友宜表示，新北市在2011年首度點亮新板特區歡樂耶誕城，經過多年努力，已經成為國際知名的耶誕市集品牌，連年獲國際媒體推薦。為分享耶誕佳節的歡樂與喜悅，每年並結合各教會舉辦平安晚會及攜手關懷弱勢，讓大家在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，共享平安喜樂的聖誕夜晚。

▲ 新北歡樂耶誕城平安晚會 萬人齊唱詩歌為城市祝福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 千人詩班報佳音台上台下齊唱和，溫馨又歡樂的歌聲響遍耶誕城。

愛心園遊會應有盡有 福音解籤人氣夯

中午起的愛心園遊會，40個攤位不論是美食小吃、跳蚤市場、遊戲體驗、人體彩繪等都湧現排隊人潮；另外，福音解籤攤位，由牧師透過聖經摘錄福音，為民眾指引方向，人氣也很夯，教友甘先生年年到場，今年更抽中「約參2」上上籤：「願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」讓他對明年信心滿滿。

除了攤位所有盈餘都將捐作公益外，今年也首次結合喜憨兒庇護工場製作聖誕造形餅乾，於現場限量免費發送800份，給慢飛天使支持和鼓勵。另外，更準備了超過上千個豐富的摸彩獎項，有機車、iPhone 11、DYSON空氣清淨機、吹風機及除濕機等，讓大家做愛心也有機會中大獎。

▲ 新北歡樂耶誕城平安晚會 萬人齊唱詩歌為城市祝福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 市府同仁裝扮的耶誕老人及耶誕女郎，在現場發放糖果。

平安晚會藝人接力登場 千人詩班歌聲響遍耶誕城

晚上7點開始的平安晚會，由小馬、寇乃馨擔綱主持，知名藝人黃國倫、魏如昀、周子寒、王瑞瑜、北原山貓與天韻合唱團、典樂舞團等接力帶來精彩演出；千人詩班報佳音更是台上台下齊唱和，溫馨又歡樂的歌聲響遍耶誕城，為整場活動帶來最高潮。

此外，還有由市府同仁裝扮的耶誕老人及耶誕女郎，在現場發放糖果，與大家分享聖誕佳節喜悅，高顏值的耶誕老人及耶誕女郎超吸睛，不論是大小朋友都搶著要合影，閃光燈此起彼落，現場歡樂連連。

民政局長柯慶忠表示，今年平安晚會首次提前至12月22日周日辦理，讓更多市民可以齊聚市民廣場，一起歡度最具耶誕氛圍的耶誕佳節。除了準備一連串用愛堆砌的節目，也期許學習像聖誕老公公一樣，把市民所需要的，帶給所有市民。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
統促黨立委候選人涉賄！招待16陸配遊金門、廈門　檢調搜索約談
美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒「愛情摩天輪」影片網看傻
又有「東區地標」撐不住了！網美手搖飲Sharetea宣布關店
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北歡樂耶誕城平安晚會　萬人齊唱詩歌為城市祝福

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示　500弟兄熱血高昂士氣戰力強

「西港胡麻滋味三部曲」　耶誕派對風黃偉哲再當代言人

鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

耶誕跨年演唱會辛苦執勤　暖心分局長設置行動補給站

台南耶誕跨年晚會　安維及交通疏導安平警順利完成

爭取多年　台東市馬當部落明年豐年祭前可動土

感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

張善政談科學工業園區管理條例　痛批民進黨玩文字遊戲

小英台南競總冬至搓湯圓　宣布舉辦史上最大場造勢

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

罷韓大遊行50萬人照亮60m高鏡球 尹立鞠躬30秒：現在是罷韓的起點

新北歡樂耶誕城平安晚會　萬人齊唱詩歌為城市祝福

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示　500弟兄熱血高昂士氣戰力強

「西港胡麻滋味三部曲」　耶誕派對風黃偉哲再當代言人

鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

耶誕跨年演唱會辛苦執勤　暖心分局長設置行動補給站

台南耶誕跨年晚會　安維及交通疏導安平警順利完成

爭取多年　台東市馬當部落明年豐年祭前可動土

感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

張善政談科學工業園區管理條例　痛批民進黨玩文字遊戲

小英台南競總冬至搓湯圓　宣布舉辦史上最大場造勢

金山中角灣國際衝浪基地正式啟用　侯友宜：為青春山海線增添亮點

晨翔羞認緋聞女友梁以辰「很漂亮」...告白另一男星：是女生一定愛他！

泰劇女神Mew甜嫁百億富商！高顏值伴娘團曝光…左手無名指套牢「超大鑽戒」

富邦送職棒等級驚喜歡迎禮　陳柏毓：最高榮譽

新北歡樂耶誕城平安晚會　萬人齊唱詩歌為城市祝福

城市青少棒／林孟佶帶領仁和扣倒民生　新埔輸日本學經驗

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示　500弟兄熱血高昂士氣戰力強

快訊／統促黨立委候選人何建華涉賄　招待16人遊金門、廈門

謝長廷表態111回台投票　臉書感性發文「老市長想念高雄」

醫師：「報仇」有益身心　3種回擊方式讓你舒暢又不傷人

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

地方熱門新聞

2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場

馬英九基隆廟口偕宋瑋莉拜票　作風超親民！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

以為試吃？老人好市多爽爽吃櫻桃

小英台南競總冬至搓湯圓

為殺警案自清　蕭景田真心告白

嘉義市管樂節開幕宛如嘉年華會

韓國天團來台南演出市府小吃款待

南榮國中屏東演藝廳演出　博得滿堂彩

不再讓民進黨抹黑查水錶　花蓮藍營啓動輔選

悠遊坑子溪　復育萬株桃金孃

龍崎光節空山祭開幕

陳菊力挺蔡易餘　呼籲務必去投票

網路愛情詐騙警拆穿保住60萬積蓄

更多熱門

相關新聞

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

新北後備憲兵協勤總隊年終校閱暨戰力展示活動，22日在新莊恆毅中學體育館舉行，現場踢起正步、虎虎生風展現高昂士氣。副市長謝政達特別前往觀禮，並向500位後備憲兵弟兄們致意，感謝憲兵弟兄長年來為社會安定、國家安全的奉獻。

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

西港胡麻滋味三部曲黃偉哲再當代言人

西港胡麻滋味三部曲黃偉哲再當代言人

暖心分局長設置行動補給站

暖心分局長設置行動補給站

台南耶誕跨年晚會安維及交疏完成

台南耶誕跨年晚會安維及交疏完成

關鍵字：

新北耶誕平安晚會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

2020上半年桃花運公開！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面