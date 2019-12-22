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男仲介誆法律諮詢！單親媽「為爭監護權被硬上」　奇怪和解書讓她崩潰　　　

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▲▼ 哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高女為了爭取監護權，向網友求助，沒想到竟因此遭遇不幸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

高雄1名婚變少婦，為了爭取監護權而向新竹網友求助，沒想到新竹網友竟然是「豬隊友」，將她託付給張男，讓她慘遭性侵。事後「豬隊友」還約雙方到KTV包廂談和解，沒想到少婦再遇2不明男子要求她簽下「奇怪和解書」。運途多舛的少婦遭遇人生一連串打擊引發重度憂鬱症，躲在辦公室哭泣時被好心同事發現並帶去驗傷。雖然張男矢口否認，辯稱少婦與他「看對眼」，但檢察官從各項證據認為張男說詞並不可採信，因此依強制性交罪嫌起訴。

據調查，一名住在高雄的高女(化名)因婚變正與前夫為了爭取監護權鬧得不愉快，高女想尋求法律途徑，卻苦於對於法令的不瞭解，因此向網友林姓夫妻詢問，林姓夫妻便介紹在新竹開設人力派遣公司的張男給高女認識。

高女積極想解決監護權的問題，與林姓夫妻很快地約見面，高女北上到新竹後，林姓夫妻竟直接將她託付給張男。張男帶著高女以「讓她吃早餐及休息」的藉口提議先到旅館稍作休息，高女才經歷離婚、親子監護權等心力交瘁，又連夜從高雄北上，在身心俱疲的情況下未做多想，也同意先去旅館小睡補眠。

沒想到張男竟趁高女熟睡之際伸出狼爪性侵，期間少婦雖驚醒並試圖反抗，但仍不敵男子力氣，最後還是被性侵得逞。高女不堪受辱，傳LINE質問林姓網有夫妻，「為何聯合張男一起騙她？害她被硬上？」林姓夫妻得知後便帶著張男南下高雄與高女對質、簽和解書。

簽和解書當天，雙方相約高雄一家KTV見面，只是高女到了現場才發現除了張男外，竟還有2名不明男子在場，2男不斷質疑她被性侵的過程，還在和解書中要求高女同意「說出離婚理由、留在新竹與他們工作、離開高雄」3個條件，高女見苗頭不對，趕緊藉口逃離包廂。

她越想越傷心，婚姻不順、監護權下落不明，在人生低潮的時候，竟還遇上被騙性侵、被逼簽奇怪條件的和解書，高女邊上班眼淚不自覺邊流，最後躲在公司角落痛哭時被同事發現，同事才陪她去驗傷和報案。

張男向檢警辯稱高女與他「看對眼了」，才發生一夜情，堅決否認性侵。不過，檢警發現高女與林姓網友夫妻LINE對話紀錄、高女案發後引起重鬱症狀，認定張男說詞不可採信，因此依強制性交罪嫌起訴張男。

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