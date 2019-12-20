男法官要求女助理刮痧按摩　法評會建議撤職並移送監院

▲新竹地方法院民事庭庭長吳振富，遭法評會議處送監察院，並建議撤職。（圖／記者王致凱攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹地院民事庭法官兼庭長吳振富，遭人檢舉隨意使喚女助理，法官評鑑委員會調查後，發現他要求女助理為他刮痧、按摩，要助理以手指沾萬金油直接接觸吳振富身體皮膚，使法官助理深感受辱及不適；另外他還要求女助理處理出考題、看房子等私事。法評會20日決議將他送監察院議處，並建議撤職。

法評會20日公布決議書，內容指出，吳振富對所屬執行處同仁掌有考評權限，沒想到他竟長期要求法官助理在公務時間或下班後，幫忙處理與公務無關的私人事務，包括送洗衣物、付帳單、代為尋找子女家教、規劃家庭旅行、查詢適合的不動產物件及代看房子等等，而法官助理畏於法官權威，擔心工作遭剝奪，不敢拒絕。

此外，吳振富還以身體不適為由，要求女助理為他刮痧、按摩，以手指沾取萬金油直接接觸吳振富身體皮膚，過程中關閉門窗、鬆解衣扣、裸露頸項，使女助理深感受辱及不適；女助理曾口頭拒絕，但吳振富以全程均有第三人在場為由，仍堅持要求女助理刮痧、按摩。女助理再次以line拒絕，吳振富竟惱羞成怒，之後約長達一個月時間，對法官助理態度顯具針對性，施以不當職場壓力。

吳振富誇張行徑還不只如此，法評會也查出，吳振富利用職務之便，要求同仁與他共同在院內分機表上勾選面貌姣好之女性同仁名單，並於上班時間要求該名女同事到辦公室，探詢女同事的感情狀況。法評會認為，這明顯是公器私用之不當行為。

法評會最後認為，吳振富的行為嚴重逾越異性同事相處正常分際，且有構成相當於性騷擾之重大疑慮，有損法官品位，且身為司法人員，本應知悉以權勢介入調查，影響證人行為之嚴重性，竟明知故犯，違反《法官法》、《法官倫理規範》相關規定。因此法評會決議將他送監察院議處，並建議將他撤職。

