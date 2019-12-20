女大生獻身助師父開天眼竟被玩殘崩潰墮胎　渣男加重刑期定讞

▲黃姓男子以鬼神之說誘騙女大生獻身，再遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／翻攝自Pixabay免費圖庫）

記者吳銘峯／台北報導

桃園已婚男子黃睿平（原名黃浩證），6年前認識一戶篤信鬼神的人家，垂涎對方當時大二的女兒小信（化名），竟謊稱對方全家遭惡鬼纏身，需協助他靈修「開天眼」才能除魔等等藉口，性侵、猥褻女大生。女大生忍辱屈就、墮胎，最後送進療養院。黃男先前被以7個性侵罪、竊盜罪判刑定讞，最高法院又針對他猥褻、性侵部分，加判4年2月定讞。

判決指出，黃男2013年認識這家人後，就對小信母親謊稱風水不好、惡鬼糾纏，需立刻作法驅邪，但因黃男索價太高，母親作罷。沒想到接下來一個月間，小信的外婆、表姊相繼過世，母親嚇得趕緊找黃男驅鬼，竟因此引狼入室。

黃男前往小信住家作法驅鬼，謊稱小信為有法力的乩身，其他人須退出房屋，僅留小信在場。而後以協助「開天眼」為由，逼小信脫光外衣躺在沙發上，還拿出家人的性命威脅恐嚇小信；當晚黃男就在小信身上畫符，再以手指猥褻、性侵得逞。

第二天一早，黃男又要求小信繼續昨天未完的「開天眼」儀式，小信不從，最後崩潰抓狂。家人聞聲這時前來關切，黃男趁亂逃逸，家人這才發現小信上身赤裸、被畫滿符咒，滿口都是鬼神之類的胡言亂語，精神崩潰，因此被送進療養院。

沒想到黃男又私下聯絡小信，謊稱兩人是三世夫妻，天眼還沒開完，必須加速修行、越多越好，接著就帶她到各地進香，並再摩鐵中性侵，當年11月中的一週間，每天性侵1到3次，回來後又繼續性侵2個月，小信懷孕。

小信一直走不出被性侵的陰影，母親決定重新裝潢房屋，但黃男竟又趁機偷走家裡的鋼琴、洋酒。全家人均無法原諒黃男，小信也決定墮胎，並報警說出真相。黃男被捕，檢方依照多項罪名起訴。

一審法院認定黃男犯7個性侵、1個強制猥褻、1個竊盜等罪，判刑12年與3月。二審維持一樣刑度，竊盜部分的3月刑期，先行定讞。案經最高法院審理後，將黃男帶小信到摩鐵的7次性侵定讞，在家中畫符猥褻部分，撤銷發回。更審法院改認定畫符部分不僅犯強制猥褻罪，還另外犯強制性交罪，2罪改判4年2月。案經上訴最高法院，最高法院日前駁回上訴定讞，黃男刑期再加4年2月。