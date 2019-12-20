比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前上知名機票比價網站，購買3張回台灣的機票，並以信用卡付款，怎料抵達機場後發現，其中一個機位竟被無故取消，當下她立刻查閱確認信，結果看完更憤恨不平；重點是，她寫信聯繫最後也無疾而終，於是發文求問，「有可能申訴部分退費或賠償嗎？」

女網友在爆怨公社指出，12月11日她在機票比價網站上，買了13日「沙巴-台北」的3張來回機票，乘客包含她自己、5歲女兒及3歲的兒子，也成功付款了，「當天到機場開心著要回台灣， 沒想到check in時，地勤表示我們提供的訂位編號，電子機票乘客是2位，不是3位，天啊...是發生了什麼。」

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▲她在機票比價網站購買3張機票。（圖／翻攝自爆怨公社）

聞言，她十分錯愕與不解，畢竟之前都在這網站上訂票，也沒發生過問題，所以這回非常放心，「氣到手抖的情況下，掏出列印的機票讓地勤確認，乘客名字確定是3位啊；而地勤聳聳肩，表示電腦上就是2位。」

無奈之餘，人妻只好現場幫兒子買一張機票，同時翻找郵件想打電話詢問，結果赫然發現同一天的6點，網站竟寄出同一封電子機票的郵件，「覺得很奇怪，怎麼同信件又寄一次？看來看去，發現06:00這封信件，乘客被默默改成2位。而且郵件上沒有任何另外通知，也不註明是什麼原因要取消兒子機位。」

▲她在收到確認信後，隔了5小時，網站又寄了一封相似度高達95%的信。（圖／翻攝自爆怨公社）

她氣憤表示，「從頭到尾都是3人票價，通知信來回幾封的乘客也是3位，收到確認信的電子機票之後，依以往經驗，當然認為訂購完成+訂位成功；結果事隔5小時，又寄另一封相似度95%的確認信，但乘客少了1位，無故被取消，現場再被坑一筆，當然憤恨不平阿，事後跟他們聯絡，來回3封郵件聯繫，第2封郵件就不理我了。」

原po還提到，在網站APP上找不到可以客訴的管道；而地勤也無奈表示，因為並非從航空公司的官網訂票，所以也無從協助，「認真考慮以後是不是每次都從官網訂位，寧可貴一點點，也不要行程被干擾。請問有人有類似的經驗嗎？有可能申訴部分退費或賠償嗎？該從何管道客訴呢？」

▲寄信詢問，雖然一開始有得到回覆，不過後來就再無回音了。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「可以用比價網站比較，但還是官網買比較好！萬一有突發狀況損失比較少」、「通常平台都是這樣的，所以在我眼裡，只有比價功能，如果你買的是廉航，那更是要注意條款，上一次當學一次乖，小心為上」、「你這例子谷哥查就知道災情慘重，不要用國外的OTA訂票，即使不跟官網買也要選國內的旅行社購買，別為了省幾百元，出問題找不到人處理」、「先通知銀行列爭議款止付再說」。

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