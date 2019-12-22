睜眼發現被性侵！酒店妹喝醉「電梯內被扶走」痛醒崩潰

▲小美醉倒後，被傅男扶到汽車旅館。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名38歲傅姓男子在酒店內發現女子小美（化名）醉倒，竟將她扶到汽車旅館後性侵得逞，直到對方不舒服驚醒才停止。桃園地檢署偵結，將依乘機性交罪嫌起訴傅男。

檢方指出，傅男7月17日前往酒店消費，期間發現小美喝醉、無法自理，竟請朋友叫代駕，將他和小美一起載到附近的汽車旅館，並將對方的衣物脫光性侵得逞。

小美指控，她喝醉後失去意識，突然感覺不舒服醒來，這才發現下半身全裸、正被傅男性侵，直接嚇到尖叫、推開對方，才阻止自己繼續遭到侵害；隨後，她立刻報警，尋求警方的幫助。

▲傅男辯稱，自己醒來就在家中，否認性侵一事。（示意圖／123RF）



檢方調閱酒店監視器畫面發現，小美在搭乘酒店的電梯時，因暈眩而蹲下，此時傅男還刻意上前將其抱起，就怕其他客人起疑心；另外，傅男當下意識清楚，卻辯稱自己在家中醒來，否認犯行。

汽車旅館的畫面顯示，傅男7月18日凌晨1時許獨自步行離開，當下腳步正常、衣衫完整，可見並非喝醉後醉倒、在家醒來。由於小美驗傷後，下體採集到傅男的DNA，且雙方簽立和解書，檢方因此認定傅犯罪明確，依乘機性交罪嫌起訴。

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