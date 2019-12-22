25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

▲男子胸部腫成像籃球，經過6小時手術後終於挖出5公斤腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名25歲身形魁武的男子日前因為呼吸困難、反覆咳嗽、胸部腫脹如同籃球一般嚇人，於是緊張地立刻到醫院就診。不料醫生替他檢查後發現，男子右胸前藏著一顆45公分x35公分的惡性腫瘤，情況相當危急，「為了保證被腫瘤侵犯的區域去除乾淨，只好切掉5根肋骨...。」歷時6小時手術後，男子才順利康復出院。

據《看看新聞》報導，25歲男子日前到西安市唐都醫院就診，因為他的胸部受到腫瘤擴大影響，導致外觀像籃球般驚人。主治醫師檢查後指出，這是典型的「軟骨肉瘤」（chondrosarcoma），是骨骼系統中發生率第二高的腫瘤，其主要病因是因為軟骨細胞產生病變所引起的。

他也說，患者2年前就發現右胸壁有大概3公分左右的局部腫塊，不過卻拖延至今，導致腫塊已經長成了45公分X35公分大小的腫瘤，「由於這種肉瘤的惡性程度高、易復發，所以它的切除成為了手術的難點之一；另外，在手術中我們發現，腫瘤已經侵犯男子的3根肋骨。」

為了保證病灶清除乾淨，醫生最終切除5根肋骨，但去掉五根肋骨後，男子胸壁的骨性結構就受到了破壞，間接引起呼吸困難。為了解決這項問題，醫師團隊對患者骨性結構進行重建，採取3D列印的鈦合金彈性肋骨當作植入物。

▼男子的5根肋骨切除後換成彈性肋骨。（圖／翻攝自看看新聞）

據悉，經歷6小時的手術後，醫生終於將腫瘤成功切除，而腫瘤重量竟然重達5.1公斤，這也讓患者出現呼吸困難、胸前有累贅的感覺。患者手術後也已經能夠平躺，並且解決咳嗽症狀。醫師則提醒，出院以後還要進一步複查，防止復發和轉移。

醫師也稱，軟骨肉瘤雖然是一種惡性腫瘤，但是因為生長的速度較慢，所以大多數病患初期可能都不會有任何症狀，過了幾個月或是幾年後，才會有隱隱疼痛，或是摸到腫塊的感覺；尤其是在骨盆的位置，因為較為深處，所以病患大多無法摸到腫塊，加上症狀、年齡常與脊椎椎間盤等問題相似，因此臨床上不容易診斷出來，常常等到病患發現有問題時，腫瘤都已經長得相當大了。

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