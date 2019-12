波音「星際飛機」首航失敗！被迫提早返回地球　NASA曝關鍵原因

▲「星際飛機」在升空後約15分鐘就出現異常狀況。(圖/達志影像/美聯社)

美國航太總署(NASA)20日對外宣布,令人期待已久的首次無人波音「星際飛機」(Starliner)試飛失敗,因為碰上技術的問題無法完成與國際太空站(ISS)對接,被迫提早返回地球,預計在22日降落在新墨西哥州的白沙基地。據了解,此次的失敗恐打擊美國「不再仰賴俄羅斯火箭運送太空人的計畫」。

NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)表示,星際飛機直行任務的自動計時系統出現錯誤,導致本身認為的時間與實際時間不一致。據了解,時間的誤差讓星際飛機燃燒了原本用不到的推進劑,如此的燃料不足狀況,出現無法與太空站對接的結果。

報導也指出,「星際飛機」在升空後約15分鐘就出現異常狀況,NASA官方因此決定讓星際飛機在22日提早返回地球,預計在當地早晨7點30分降落在新墨西哥州的白沙(White Sands)基地。

布萊登斯坦在試飛失敗後的記者會上表示,「今天,我們很多事情都做對了,事實上這就是我們進行測試的原因,我幾分鐘前與副總統彭斯通了電話並告知此次狀況,堅信我們仍有能力再次從美國這塊土地發射火箭運送太空人。」

事實上,NASA從2011年起就依賴俄國聯合號太空船(Soyuz)來運送太空人,面對此次的失敗,布萊登斯坦也說,尚未決定下一步會進行哪些測試。

