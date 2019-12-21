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川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

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▲▼美國總統川普簽署《國防授權法》。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普簽署《國防授權法》。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／新北報導

美國總統川普於美東時間12月20日正式簽署2020財政年度「國防授權法案」，法案中首度關切中國大陸對台灣大選的干預，並要求國家情報總監在台灣大選後45天提交報告。對此，國防部於台灣時間21日表示，國防部將把握當前台美關係良好時機，持續深化雙方互惠互利的安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平與穩定。

美國「2020會計年度國防授權法案」（NDAA 2020）於12月11日及17日分別獲美國聯邦眾議院及參議院審議通過後，川普並於美東時間12月20日正式簽署生效。2020財政年度國防授權法要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後45天內，應向國會相關委員會針對中國大陸干預或破壞選舉而進行的行動以及美國為阻止此類行動所做的努力提交報告。

對此國防部21日表示，對於川普繼販售我方M1A2T戰車及F-16V（BLK70）型戰機等先進武器裝備後，再次展現堅定支持台美軍事合作，國防部對此表達誠摯的感謝。

國防部指出，對於美國以實際行動展現對台灣的堅定支持，國防部將把握當前台美關係良好時機，持續深化雙方互惠互利的安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平與穩定。

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