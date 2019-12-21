習近平與川普談「涉台問題」　外交部：密切關注美中高層互動

▲川普、習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂欣玫／台北報導

針對大陸國家主席習近平向美國川普總統通話時，關切美國對台友好言行事，外交部21日表示，美國多次重申《台灣關係法》及五度對台軍售等皆充分反映美國對台灣一貫堅定的支持與台美日益緊密的友好合作夥伴關係，未來將持續穩健深化台美的密切合作與交流。

大陸國家主席習近平20日晚間應約與美國總統川普通電話，其中，習近平提到，「我們對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。」

對此，外交部回應，川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」履行對台灣的承諾，並已五度對台軍售，包括出售我方F-16V戰機及M1A2戰車。此外，美國政府高層如副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也曾多次在公開演說中肯定台灣的民主自由對國際社會的貢獻。此均充分反映美國對台灣一貫堅定的支持與台美日益緊密的友好合作夥伴關係。

外交部指出，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道。未來我國政府將秉持互信、互惠及互利的原則，持續穩健深化台美在各領域及各層級的密切合作與交流。

另外，美國「2020會計年度國防授權法案」（NDAA 2020）於11日、17日分別獲美國聯邦眾議院及參議院審議通過後，美國總統川普於並於美東時間20日正式簽署生效。對此，外交部表示，誠摯感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的一致支持，我國將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升台美互惠互利的夥伴關係。

外交部指出，「2020會計年度國防授權法案」的條文首次納入加強台美網路安全合作，並關切中國大陸影響台灣選舉情形的相關文句。法案也包括多項支持台灣自我防衛能力，以及提升台美軍事交流與合作的友我條文，充分展現川普及美國國會兩院跨黨派對維護台海和平穩定與台灣民主自由所共同展現的堅定支持。