狂撒1.5兆！日本軍費預算連8年增長　「買F-35戰機」削美貿易逆差

▲日本2020年防衛預算一部分用於購買F-35A戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林瑩真／編譯

日本內閣20日通過2020年的防衛預算，比2019年增加1.1%，達5.31兆日圓（約新台幣1.5兆元），大部分用於購買美國F-35匿蹤戰機，同時也是減低美日貿易逆差。

綜合日媒報導，預算5.31兆日圓中，31億用於「航母化」出雲號的工程；793億用於購買美國F-35AB匿蹤戰機，將搭載於出雲號；136億採購F-35A匿蹤戰機上的長程巡航飛彈「聯合打擊飛彈」，可從敵方射程外發射；還有280億用於研發下一代戰機，讓F-2戰機在2030年退役。

日本打算購買3架F-35A（一架93.7億日圓，約台幣26億元），並為了省錢、增加經驗，決定購買零件自行組裝；也會為出雲號裝上耐熱飛行甲板和引導燈，並稍微改裝，花費31億日圓（約台幣8.6億元），就為納入F-35B。

這些軍事計畫讓日本2020年度防衛預算連續8年增長刷新紀錄，10年內漲幅將近15%。報導指出，日本購買美國軍武，也可以減少美國一直很在意的對日本的貿易逆差。

另外，根據日本軍隊根據和平憲法規定，只能維持「自我防衛」的基本軍備，不可有戰爭武力，但日本的軍費卻高居世界前10名。

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