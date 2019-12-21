雲林人之夜盛大登場　展現雲林人充滿生命力的文化內涵

▲雲林人之夜《雲林人站出來，展現不一樣的雲林態度》12月21日盛大登場，是雲林縣跨年晚會首部曲，在虎尾農博生態園區舉辦音樂表演、布袋戲演出，雲林彩色樂團正在台上熱唱，傍晚則是雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出。 （圖／記者蔡佩旻翻11攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林人之夜《雲林人站出來，展現不一樣的雲林態度》活動於12月21日盛大登場，是雲林縣跨年晚會首部曲，雲林縣政府規劃一系列精采活動，在虎尾農博生態園區下午有親子野餐趣，親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，傍晚則是雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出。

雲林縣政府期望透過辦理雲林人之夜，讓大家對雲林有更不一樣的想像，今年特別以雲林自信、榮耀雲林為主題，邀約所有生活在雲林的優秀表演者及旅外傑出雲林人士共同參與表演，希望藉由雲林人之夜活動，讓參與的民眾親臨表演現場，透過表演感受雲林充滿生命力的文化內涵，讓大家一起來關心重新認識自己的家鄉，讓全台灣看見雲林。

縣政府首次舉辦雲林人之夜，活動安排專屬雲林人的表演舞台，邀請雲林出生的藝人回鄉演出，晚會主持人由小嫻擔任，邀請藝人蔡秋鳳、趙傳、蔡義德連番演出；除外亦邀請傑出表演者:舞立方-趙敦毅、蔦松藝術高級中等學校、北港Beigang、李宛儒中東文化藝術團及太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等共同演出。

雲林縣長張麗善表示，大家對雲林的印象就是農業大縣，其實雲林除了農漁產品一流外，也擁有非常深厚的文化底蘊，雲林是布袋戲原鄉，有豐富宗教陣頭文化，有優秀工藝師、重要傳統技術保存者，雲林縣傑出優秀人才輩出，並在各領域發光發熱。藉由活動讓民眾近距離欣賞到雲林優秀表演，一起共享榮耀，展現我們雲林的自信與驕傲，讓更多人看見雲林的美好。

▲▼雲林人之夜12月21日盛大登場在虎尾農博生態園區舉辦音樂表演、布袋戲演出，親子遊戲與悠閒野餐讓民眾度過不樣的下午。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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