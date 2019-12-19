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跨年攻略一次看！這3站看煙火最享受　8字訣開心FUN元旦

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▲▼台北101，2017年跨年煙火 。（圖／記者季相儒攝）

▲跨年晚會要來了 。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

歡送2019、迎接2020！每年最重要的盛事之一就是跨年。台北捷運大推3個捷運站為觀賞煙火最佳景點，讓你跨年不必人擠人，靜待倒數時刻，享受跨年那一瞬間的璀璨煙火；此外，只要按「2線進場 ，3線離場」原則，就能「輕鬆HIGH跨年，開心FUN元旦」。

這3站看煙火最棒

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北捷提供3站為最佳跨年煙火觀賞點，分別是國父紀念館站、信義安和站、象山站，靜待倒數時刻，享受跨年那一瞬間的璀璨煙火；此外，搖滾樂團獅子LION及主唱蕭敬騰將在捷運發聲，與大家一起跨年倒數，敬請期待。

北捷42小時營運

另外，為因應跨年人潮眾多，循例連續42小時（108年12月31日6時起至109年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外）營運不收班，貓空纜車則延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。

北捷提醒，外縣市民眾搭乘台鐵或高鐵至臺北市參加跨年活動，除由台北車站轉乘捷運外，亦可多利用南港站轉乘板南線，輕鬆抵達會場。

由於31日為上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為上午10時至16時（不含文湖線各車站及淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站），16時後不開放搭乘捷運，請旅客多加留意，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站也配合暫停租借。

2線進場，3線離場

為因應跨年動線順暢、疏散人潮，北捷提出「2線進場，3線離場」，就能輕鬆跨年，開心放元旦。民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達跨年會場。板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾搭乘板南線，內湖、南港地區的民眾可至南港展覽館站轉乘板南線，外縣市民眾搭台鐵或高鐵可至臺北車站或南港站，再轉乘板南線。

淡水信義線部分，淡水、新店、中永和等地區的民眾可直接搭乘或轉乘淡水信義線；文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。

散場時，北捷建議，儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮，讓回家更省時及方便。

往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾可從板南線的國父紀念館站進站，往內湖、南港地區的民眾可由板南線永春站進站。往淡水、中永和地區的民眾可由淡水信義線的信義安和站或象山站進站。往新店地區的民眾可由松山新店線的南京三民站進站。

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