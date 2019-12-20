屏東跨年晚會千禧公園登場 滅火器+玖壹壹…陪民眾k歌跨年

▲屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，移師至屏市千禧公園辦理，玖壹壹及滅火器樂團等卡司，陪縣民倒數跨年 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園辦理，玖壹壹及台灣最具代表性的龐克搖滾樂團-滅火器樂團、台語天后黃妃、孫淑媚等卡司，陪縣民一起倒數跨年。

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▲▼黃妃、孫淑媚。

縣府20日舉行跨年記者會，台語金曲歌后黃妃、孫淑媚現場獻唱，共同為跨年活動宣傳。文化處表示，往年在縣立體育館前舉行的跨年晚會，因屏東主辦2020年全中運，場地尚在整修中，因此今年移師至千禧公園辦理。「k歌之夜」跨年晚會12月31日晚上7時30分登場，邀請情歌王子李聖傑、黃妃、孫淑媚、超夯樂團玖壹壹、滅火器等接力演出，演唱痴心絕對、追追追、一起打鐵囉、島嶼天光等膾炙人口歌曲，一連5小時的嗨唱，與民眾一同歡度跨年夜。

▲跨年活動及停車場等規畫。

跨年倒數最高潮，由滅火器樂團及2020全中運在屏東的吉祥物-"驕仔"跟著潘孟安縣長一同上台,與現場民眾一起為明年全中運的到來喝采，由玖壹壹樂團壓軸演出，帶領全場High到最高點。

當日下午2點起活動會場週邊也有多達百攤的跨年市集,來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

縣府也規劃了明正國中及忠孝國小2所學校的校區及衛生局地下停車場,供汽車停放；另在大連路、自由路(近國民運動中心)也有公有收費停車場。機車部份則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段。另31日當天下午5時至到翌日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段進行封街管制，請用路人配合。相關資訊可上屏東縣政府文化處官網查詢。

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