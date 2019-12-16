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雲林人之夜21日登場　張麗善：讓大家對雲林有更不一樣的想像

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林人之夜活動是雲林跨年晚會首部曲，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場，雲林縣長張麗善16日上午在虎尾鎮農博園區召開記者會，與太日樂集張呈遠團長、舞立方-趙敦毅邀請全國的雲林人及雲林人的親朋好友一起站出來，展現不一樣的雲林態度。

▲雲林人之夜活動是雲林跨年晚會第一波，雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲雲林縣長張麗善16日上午在虎尾鎮農博園區召開記者會，與太日樂集張呈遠團長、舞立方-趙敦毅邀請全國的雲林人及雲林人的親朋好友一起站出來，展現不一樣的雲林態度。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，邀請雲林出生的藝人回鄉演出，主持人由黃瑜嫻（小嫻）擔任，並邀請藝人蔡秋鳳、趙傳、蔡義德連番演出，更邀請傑出表演者舞立方-趙敦毅、蔦松藝術高級中等學校、北港Beigang及縣內傑出團隊太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等共同演出，讓觀眾近距離欣賞到雲林優秀表演。

活動日12月21日下午2點至5點大草坪的親子野餐趣，安排親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，接著6點至9時點由雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出；活動當天從下午1點到晚間10點縣政府於雲林高鐵站設有接駁專車往返活動現場，另外可搭配交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，民眾可規劃雲林二日遊程，享受秋冬遊住宿補助，還有雲林縣政府加碼的「住雲林抽汽車活動」可參加。

▲雲林人之夜活動是雲林跨年晚會第一波，雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲12月21日下午2點至5點大草坪的親子野餐趣，安排親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，接著6點至9時點由雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，民眾對雲林的印象就是農業大縣，其實雲林除了農漁產品外，也有非常深厚的文化底蘊，雲林是布袋戲原鄉，有豐富宗教陣頭文化，更有優秀工藝師、重要傳統技術保存者，縣內傑出優秀人才輩出，並在各領域發光發熱，知名藝人趙傳、小嫻、蔡秋鳳、舞立方-趙敦毅、國際級設計師吳季剛、超馬選手林義傑、鬍鬚張滷肉飯張永昌董事長、NET 黃文貞董事長、85度C的創辦人吳政學等都是雲林人。

張麗善說，雲林縣政府期望透過辦理雲林人之夜，讓大家對雲林有更不一樣的想像，今年特別以雲林自信、榮耀雲林為主題，邀約雲林的優秀表演者及旅外傑出雲林人士共同參與表演，縣府希望藉由雲林人之夜活動，透過表演感受雲林充滿生命力的文化內涵，讓大家一起來關心重新認識自己的家鄉，讓全台灣看見雲林。

來自土庫鎮的舞立方舞者趙敦毅說，身為雲林子弟又為藝術表演工作者，能夠遇到像張縣長這樣大力支持的推手，真的可遇不可求，趙敦毅強調，15歲拎著行李離鄉時搭客運，看著廟口廣場越來越遠，之後不管到哪裡我都會想到廟口與家鄉那一幕，這些記憶給我基層能量，讓我超越我經歷所有的一切困難，都是「雲林人打拼的基因」讓我度過一切，12月21日與大家不見不散。

▲雲林人之夜活動是雲林跨年晚會第一波，雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲雲林人之夜活動是雲林跨年晚會第一波，雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝） （下同）

▲雲林人之夜活動是雲林跨年晚會第一波，雲林首次舉辦「雲林人之夜」活動特別安排專屬雲林人的表演舞台，將於12月21日下午2點至晚間9點在虎尾農博生態園區盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝） 

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