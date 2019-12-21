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韓國瑜喊當選後5大承諾　盼人民給機會高舉手吶喊：中華民國萬歲！

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▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）
▲韓國出席挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、宋良義、林敬旻、張榮恩／高雄報導

挺韓大遊行21日下午1時11分準時出發，主辦單位喊出現場湧入35萬韓粉，氣勢相當激昂，但原本預計到凹子底公園陪同韓粉一起遊行的總統候選人韓國瑜卻遲遲未現身，但因現場人數眾多，基於維安考量，直接到遊行終點微笑公園與大家見面，韓國瑜約2點42分到場，2點55分現身，一出現受到韓粉熱烈歡迎。

▲挺韓國瑜大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄光榮週年慶大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

由韓國瑜競選辦公室主辦的「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，活動從中午12點開始，從凹子底公園走到微笑公園，並選在下午1時11分正式踏步出發，為2020大選取個好彩頭，但在出發前一刻，主辦單位卻宣布，基於維安考量，因此韓國瑜不會到場，將直奔微笑公園等候大家，改由副手張善政、朱立倫及顏清標及立委候選人等人陪同。

▲挺韓國瑜大遊行，朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲挺韓國瑜大遊行，朱立倫致詞比出2號手勢。（圖／記者林敬旻攝）

一行人約2點半抵達微笑公園，由主持人曹桓榮及王淺秋宣布現場超過35萬人，現場嘉賓包含許淑華、朱立倫、及謝龍介、李鴻源、副市長葉匡時、高雄市議會議員、市府團隊等人都到場力挺，而韓國瑜在2點55分正式現身。

韓國瑜一出場受到支持者熱烈歡迎，底下凍蒜聲不斷，一上台就先唱起流行歌曲《隱形的翅膀》，底下支持者不僅跟著唱，唱完依然熱情大喊「總統好」。韓國瑜致詞一開始就先感謝高雄市民，也謝謝海內外參加遊行的朋友，感謝朱立倫顏清標等人到場，指出遊行人潮一路延伸，高鐵班班客滿，捷運班班客滿，房間也是一房難求，這是最難得一刻，高雄市民擦亮高雄招牌，將光榮感自信找回來，不像民進黨執政黨，未來20年會有上百萬人湧進高雄，來觀光來感受風景熱情。

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

他說，如果2020年1月11日開始，願意支持我，願意支持國民黨提名立委，向鄉親保證，一定重視北南部平衡發展，不能像過去重北輕南，時間一到拍拍屁股就走了，高達3300億負債，這樣對市民不公平，我當總統配合立法院南北平衡。他指出2020年1月11月這場選舉非常重要，民眾是要選擇一條彩色還是黑白的路，過去三年半如果民進黨執政，人民安居樂業、經濟繁榮、兩岸和平、執政優秀，一定要票投蔡英文。如果過去充滿苦悶感覺不到未來希望，看不到未來有希望，請票投韓國瑜。

韓國瑜說我相信人在做天在看，舉頭三尺有神明，不認真工作貪汙腐敗沒有認真打拼，有朝一日買一點水果拜託菩薩保佑，普薩不會保佑，不認真為人民做牛做馬，有什麼資格讓天上神佛保佑，向大家保證我當選後，第一「建立清廉有效率政府」，奉勸政治人物想賺錢去做生意，為人民打拼才從事政治，第二「我當上總統一定建立中華民國當前建立目標『台灣安全人民有錢』，第三「一定找出清廉幹勁的人才放進政府部門為人民服務」，第四「當總統第一件事，一定要苦民所苦貼近人民」，第五「帶領團隊栽培年輕人，跟全世界接軌，翱翔全世界，比我們更強壯。」

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜上台唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜提到，三位副市長願意來高雄打拼，為市府團隊努力打拼是因為有共同理念，互相勉勵，我當上總統會選出最優質的人才，為台灣人民打拼，所以我一定會成立特偵組。

他提到，過去台灣人驕傲自信現在已經沒有了，去泰國旅遊要出示財力證明，如果韓國瑜選上總統一定會一心一意來打拼，立院過半，給韓國瑜四年，讓我們試試看，也謝謝高雄鄉親，台灣同胞明年請給韓國瑜及國民黨立委一個機會，會認真打拼，創造過去光榮，擦亮中華民國招牌，最後高喊「中華民國萬歲」。

「時間對我們來說完全沒用！」

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